Geany - это проект с открытым исходным кодом, представляющий собой легкую интегрированную среду разработки, созданную на основе GTK и ориентированную на разработчиков, которым необходимо быстродействующее приложение для создания и компиляции кода.

По сравнению с другими современными IDE, Geany выделяется своим небольшим размером, быстродействием и низким уровнем зависимостей. Уникальность Geany заключается также в ее пользовательском интерфейсе, который привлекателен, минималистичен и дружелюбен к пользователю.

Geany поддерживает множество форматов входных файлов, включая C, C#, CMake, Cython, Fortran, Ada, PHP, Java, SQL, Shell, Perl, Lua, Matlab, XML, YAML, Scala, Verilog и другие. Еще одним преимуществом Geany является возможность начать проект с использованием предустановленных шаблонов, которые содержат основной каркас кода для конкретных языков программирования.

Среди других возможностей Geany - подсветка синтаксиса, автодополнение символов, подсказки по вызовам, удобная навигация по коду, сворачивание кода и, конечно, возможность компиляции и сборки приложения после написания кода.

В общем, Geany является отличным выбором для любого программиста и может быть полезен как в простых, так и в сложных проектах. Он проще в использовании, чем обычные IDE, но при этом обладает всем необходимым функционалом.