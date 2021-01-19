Женский календарь для Android
|Оценка:
|4.41/5 голосов - 12
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.716.221.GP | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Португальский
|Разработчик:
|Simple Design Ltd.
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 12 377 | Статистика
|Размер:
|15,51 Мб
|СКАЧАТЬ
Женский календарь - приложение для Android, которое позволяет отслеживать менструальный цикл женщины, рассчитывать период овуляции и наиболее благоприятные дни для зачатия ребенка. Также присутствует возможность записывать дополнительную информацию, как например вес, температура, физическое состояние, настроение и пр.
Основные возможности программы Женский календарь:
- Возможность автоматического резервного копирования данных на SD-карту, электронную почту или Dropbox с функцией дальнейшего восстановления.
- Наличие 43 симптомов (спазмы в животе, боль в спине, озноб, депрессия и т.д.) и 64 настроения
- Расчет благоприятных дней для беременности.
- Уведомление перед наступление менструального цикла и овуляции.
- Наличие графиков веса и температуры.
- Возможность управления лог файлами.
- Отслеживание циклов менструации.
- Определение длины цикла и периода овуляции.
- Создание выборки за 1, 3 или все месяцы для подсчета средней длины цикла.
- Защита данных при помощи пароля.
- Возможность завести неограниченное число аккаунтов.
- Исправлены ошибки
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