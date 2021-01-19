Женский календарь - приложение для Android, которое позволяет отслеживать менструальный цикл женщины, рассчитывать период овуляции и наиболее благоприятные дни для зачатия ребенка. Также присутствует возможность записывать дополнительную информацию, как например вес, температура, физическое состояние, настроение и пр.

Основные возможности программы Женский календарь: