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Женский календарь для Android

Описание
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Оценка: 4.41/5 голосов - 12
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.716.221.GP | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Португальский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):0 / 12 377 | Статистика
Размер:15,51 Мб
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Женский календарь - приложение для Android, которое позволяет отслеживать менструальный цикл женщины, рассчитывать период овуляции и наиболее благоприятные дни для зачатия ребенка. Также присутствует возможность записывать дополнительную информацию, как например вес, температура, физическое состояние, настроение и пр.

Основные возможности программы Женский календарь:

  • Возможность автоматического резервного копирования данных на SD-карту, электронную почту или Dropbox с функцией дальнейшего восстановления.
  • Наличие 43 симптомов (спазмы в животе, боль в спине, озноб, депрессия и т.д.) и 64 настроения
  • Расчет благоприятных дней для беременности.
  • Уведомление перед наступление менструального цикла и овуляции.
  • Наличие графиков веса и температуры.
  • Возможность управления лог файлами.
  • Отслеживание циклов менструации.
  • Определение длины цикла и периода овуляции.
  • Создание выборки за 1, 3 или все месяцы для подсчета средней длины цикла.
  • Защита данных при помощи пароля.
  • Возможность завести неограниченное число аккаунтов.
Что нового в Женский календарь 1.716.221.GP?
  • Исправлены ошибки
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