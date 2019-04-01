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VSDC Free Video Editor 6.3.2.959
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4.27 из 5, всего оценок - 129
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- Рейтинг программы - 4.27 из 5
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VSDC Free Video Editor - бесплатный нелинейный видео редактор с богатым функционалом, который позволяет редактировать видео файлы и создавать клипы, используя при этом разнообразные видео и аудио эффекты.
Программа поддерживает все наиболее популярные мультимедийные форматы, имеет встроенную систему профилей, благодаря которым можно создавать видео для различных портативных устройств (DVD плееры, iPod/iPhone/iPad, PSP, Sony PlayStation, Xbox, Zune, Archos, iRiver, Creative Zen, Blackberry и др.), присутствует возможность записывать созданные проекты на DVD и многое другое.
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Отзывы о программе VSDC Free Video Editor
Денис про VSDC Free Video Editor 6.3.1.938 [03-02-2019]
Вполне нормальный редактор. Нарезать несложный клип без особо крутых эффектов на нем можно, даже на слабом железе. И все там прекрасно сохраняется в бесплатной версии, причём рендеринг происходит в разы быстрее, чем на Vegas или Premier. В последнем обновлении даже поддержку LUT добавили, чего мне так не хватало.
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Nicolas про VSDC Free Video Editor 6.1.1.898 [29-12-2018]
Программа очень сильно внедряется в корень диска С, все папки где есть связь с картинками, аудио или видео, будут загажены папкой FlashIntegro с вложениями даже после полного удаления(берешь лопату и чистишь вручную :( ). По поводу обновлений, да действительно достаточно удалить Updater.exe в папке у установленной прогой и обновления не будут докучать.
Функционал. Да все классно, вам дадут возможность насладится калейдоскопом эффектов НО! как только вы захотите сохранить плод своих трудов (экспорт проекта), Вам укажут что это функция ПРО версии(платная функция).
Итог. Вам дадут БЕСПЛАТНО возможность проверить функционал программы, но вы не сможете сохранить ни 1 редактированного видео на свой комп, ибо эта функция уже за деньги. Программа даже не условно-бесплатная, а прямой Trial(платная), кто ищет бесплатную прогу - это явно не она.
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Настюха в ответ Nicolas про VSDC Free Video Editor 6.1.1.898 [07-01-2019]
Чувак, не тупи. Нажми ниже "продолжить" и конвертация отлично работает, либо отключи опцию аппаратного ускорения в настройках и окно вообще вылезать не будет
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Сергей К про VSDC Free Video Editor 5.8.7.829 [10-07-2018]
Отличная программа, открыл её для себя около месяца назад. Полностью перешёл на неё.Удобно,быстро,а главное очень понятно)
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РоманФ про VSDC Free Video Editor 5.8.7.829 [09-07-2018]
Хороший видеоредактор. Не виснет. Жрёт умеренно. Впечатление, хорошие, дизайн нравится. Разобраться в интерфейсе просто. С простыми операциями справляется в секунды. В общем незаменимая программа - для тех кому раз захотелось сделать что-то короткое и непритязательное за короткое время.
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Недовольный юзверь( про VSDC Free Video Editor 5.8.7.829 [09-05-2018]
Итак, установил сегодня программулину, за часик наклепал небольшой видеоролик, пользуясь достаточно хорошим для бесплатной программы набором инструментов, и... при попытке экспортировать готовое видео ВДРУГ узнал, что, оказывается, пользовался каким-то там аппаратным ускорением из PRO-версии, поэтому необходимо заплатить о***вшим разработчикам программы денежку за их непростой труд...
Было чертовски обидно и жалко потраченного времени...
З.Ы. попытался открыть сохранённый проект в более старых версиях пороги, найденных на просторах интернета, но все старые версии, которые удалось найти, при попытке открыть проект из новой версии тупо вываливаются в ошибку и захлопываются(((
Придётся лезть за варезным "Сони Вегасом", ну а проект "VSDC Free Video Editor" в моих глазах, увы, окончательно скурвился.
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