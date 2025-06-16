Pomodoro Timer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ferenc Lutischan
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|77 Кб
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Pomodoro Timer — приложение для управления временем по методике «Помодоро», помогает организовать рабочий процесс с помощью чередования рабочих интервалов и перерывов. Дает возможность структурировать рабочее время в формате циклов из фиксированных отрезков активности и отдыха. Все параметры тайминга можно настроить вручную в зависимости от предпочтений пользователя. Приложение работает в системном трее и не требует установки.
Программа работает по принципу классического таймера: пользователь запускает рабочую сессию продолжительностью 25 минут, после чего Pomodoro Timer автоматически предлагает сделать перерыв на 5 минут. После четырёх рабочих интервалов предлагается долгий перерыв в 15–20 минут). Завершение каждого этапа таймер сопровождает звуковыми сигналами.
Список основных возможностей Pomodoro Timer:
- Таймер с техникой «Помодоро» с чередованием рабочих интервалов и перерывов.
- Помогает повысить концентрацию за счёт структуры и дисциплины.
- Поддерживает плавный переход между рабочими циклами и перерывами.
- Позволяет настраивать длительность таймеров: рабочих сессий, коротких и длинных перерывов.
- Сопровождает завершение каждого интервала звуковыми сигналами.
- Не требует установки, запускается автоматически при старте операционной системы.
- Размещается в системном трее и управляется через контекстное меню правой кнопки мыши.
- Минималистичный интерфейс без лишних отвлекающих элементов.
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