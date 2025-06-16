Pomodoro Timer — приложение для управления временем по методике «Помодоро», помогает организовать рабочий процесс с помощью чередования рабочих интервалов и перерывов. Дает возможность структурировать рабочее время в формате циклов из фиксированных отрезков активности и отдыха. Все параметры тайминга можно настроить вручную в зависимости от предпочтений пользователя. Приложение работает в системном трее и не требует установки.

Программа работает по принципу классического таймера: пользователь запускает рабочую сессию продолжительностью 25 минут, после чего Pomodoro Timer автоматически предлагает сделать перерыв на 5 минут. После четырёх рабочих интервалов предлагается долгий перерыв в 15–20 минут). Завершение каждого этапа таймер сопровождает звуковыми сигналами.

Список основных возможностей Pomodoro Timer: