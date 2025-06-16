Pomodoro Timer для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:77 Кб
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Pomodoro Timer — приложение для управления временем по методике «Помодоро», помогает организовать рабочий процесс с помощью чередования рабочих интервалов и перерывов. Дает возможность структурировать рабочее время в формате циклов из фиксированных отрезков активности и отдыха. Все параметры тайминга можно настроить вручную в зависимости от предпочтений пользователя. Приложение работает в системном трее и не требует установки.

Программа работает по принципу классического таймера: пользователь запускает рабочую сессию  продолжительностью 25 минут, после чего Pomodoro Timer автоматически предлагает сделать перерыв на 5 минут. После четырёх рабочих интервалов предлагается  долгий перерыв в 15–20 минут). Завершение каждого этапа таймер сопровождает звуковыми сигналами.

Список основных возможностей Pomodoro Timer:

  • Таймер с техникой «Помодоро» с чередованием рабочих интервалов и перерывов.
  • Помогает повысить концентрацию за счёт структуры и дисциплины.
  • Поддерживает плавный переход между рабочими циклами и перерывами.
  • Позволяет настраивать длительность таймеров: рабочих сессий, коротких и длинных перерывов.
  • Сопровождает завершение каждого интервала звуковыми сигналами.
  • Не требует установки, запускается автоматически при старте операционной системы.
  • Размещается в системном трее и управляется через контекстное меню правой кнопки мыши.
  • Минималистичный интерфейс без лишних отвлекающих элементов.
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