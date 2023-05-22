Batch It! для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $35,95
|Ограничение:
|21 день
|Версия:
|7.19 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|iRedSoft Technology Inc.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 510 | Статистика
|Размер:
|11,59 Мб
Batch It! - это программа для обработки популярных графических форматов, JPEG, GIF, TIFF, PNG и BMP. С помощью программы можно изменять размеры, переименовывать, добавлять заголовки, добавлять водяные знаки, добавлять тени, создавать контакт лист.
Кроме того, можно добавлять специальные эффекты, такие как сепия, старая фотография, серая шкала, удаление эффекта красных глаз и многое другое. Программа отличается очень простым интерфейсом, который в считанные минуты позволит преобразовать изображение вместо затрат на это большого количества времени при работе вручную.
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Отзывы о программе Batch It!
Александр про Batch It! 6.57 [06-07-2018]
Что это за выкидыш, да ещё и платный. Совсем уже крыша едет.
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