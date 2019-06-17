OneLoupe - небольшая многоязычная программа, необходимая для просмотра деталей экрана в увеличенном виде и разбора мелкого текста.

Утилита проста и удобна в использовании, практически не нагружает систему и не требует установки. В программу встроен диапазон зума для индивидуальной настройки каждого пользователя, управление окна масштабирования осуществляется через ввод с клавиатуры и мышью.

Это приложение будет особенно актуальным для людей с нарушениями зрения.