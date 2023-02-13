NetworkLatencyView для Windows
|Оценка:
|4.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.71 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 449 | Статистика
|Размер:
|98 Кб
NetworkLatencyView - простая программа для мониторинга TCP-соединений в системе и определения сетевых задержек (в миллисекундах) для каждого нового соединения TCP, найденного в системе.
Для каждого IP-адреса программа отображает до 10 значений задержки в сети, а также их среднее значение. Значение задержки, определенное программой, похоже на результат, получаемый при диагностики того же IP-адреса.
Кроме того, утилита позволяет легко экспортировать информацию о задержке в текст/CSV/табулировать/HTML/XML файл или скопировать информацию в буфер обмена, а затем вставьте его в Excel или другие приложения.
- Исправлены ошибки
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