NetworkLatencyView для Windows

Описание
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Оценка: 4.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.71 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 449 | Статистика
Размер:98 Кб
NetworkLatencyView скриншот № 1
NetworkLatencyView скриншот № 2

NetworkLatencyView - простая программа для мониторинга TCP-соединений в системе и определения сетевых задержек (в миллисекундах) для каждого нового соединения TCP, найденного в системе.

Для каждого IP-адреса программа отображает до 10 значений задержки в сети, а также их среднее значение. Значение задержки, определенное программой, похоже на результат, получаемый при диагностики того же IP-адреса.

Кроме того, утилита позволяет легко экспортировать информацию о задержке в текст/CSV/табулировать/HTML/XML файл или скопировать информацию в буфер обмена, а затем вставьте его в Excel или другие приложения.

Что нового в NetworkLatencyView 1.71?
  • Исправлены ошибки
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