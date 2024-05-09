ExitLag - инструмент, разработанный для устройств на базе ОС Android, который существенно снижает пинг или задержку в интернет-соединении в мобильных играх. Его основная задача - улучшить игровой опыт, освободив всю мощь вашей сети и позволив наслаждаться играми без прерываний и лагов.

Сразу после установки ExitLag вы увидите список совместимых игр и приложений. В списке присутствуют как игры, уже установленные на вашем устройстве, так и те, которые вы можете добавить. Для снижения пинга в выбранной игре вам просто нужно выбрать ее из списка, нажать красную кнопку и следовать инструкциям на экране.

Основные особенности ExitLag:

Оптимизация в реальном времени с помощью одного нажатия кнопки.

Моделирование трафика для использования наиболее быстрых маршрутов передачи данных.

Мультисоединение, автоматическое переключение между соединениями в случае сбоев.

Улучшение кадровой частоты (FPS Boost).

Совместимость с широким спектром игр.

Автоматическая настройка.

Помимо этого, приложение предлагает функции диагностики сети и тестирования скорости соединения, чтобы вы могли получить максимальное удовольствие от онлайн-игр.