ExitLag для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.26 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Утилиты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:104.5 Мб
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ExitLag - инструмент, разработанный для устройств на базе ОС Android, который существенно снижает пинг или задержку в интернет-соединении в мобильных играх. Его основная задача - улучшить игровой опыт, освободив всю мощь вашей сети и позволив наслаждаться играми без прерываний и лагов.

Сразу после установки ExitLag вы увидите список совместимых игр и приложений. В списке присутствуют как игры, уже установленные на вашем устройстве, так и те, которые вы можете добавить. Для снижения пинга в выбранной игре вам просто нужно выбрать ее из списка, нажать красную кнопку и следовать инструкциям на экране.

Основные особенности ExitLag:

  • Оптимизация в реальном времени с помощью одного нажатия кнопки.
  • Моделирование трафика для использования наиболее быстрых маршрутов передачи данных.
  • Мультисоединение, автоматическое переключение между соединениями в случае сбоев.
  • Улучшение кадровой частоты (FPS Boost).
  • Совместимость с широким спектром игр.
  • Автоматическая настройка.

Помимо этого, приложение предлагает функции диагностики сети и тестирования скорости соединения, чтобы вы могли получить максимальное удовольствие от онлайн-игр.

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