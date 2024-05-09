ExitLag для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.26 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ExitLag
|Категория:
|Утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|104.5 Мб
|СКАЧАТЬ
ExitLag - инструмент, разработанный для устройств на базе ОС Android, который существенно снижает пинг или задержку в интернет-соединении в мобильных играх. Его основная задача - улучшить игровой опыт, освободив всю мощь вашей сети и позволив наслаждаться играми без прерываний и лагов.
Сразу после установки ExitLag вы увидите список совместимых игр и приложений. В списке присутствуют как игры, уже установленные на вашем устройстве, так и те, которые вы можете добавить. Для снижения пинга в выбранной игре вам просто нужно выбрать ее из списка, нажать красную кнопку и следовать инструкциям на экране.
Основные особенности ExitLag:
- Оптимизация в реальном времени с помощью одного нажатия кнопки.
- Моделирование трафика для использования наиболее быстрых маршрутов передачи данных.
- Мультисоединение, автоматическое переключение между соединениями в случае сбоев.
- Улучшение кадровой частоты (FPS Boost).
- Совместимость с широким спектром игр.
- Автоматическая настройка.
Помимо этого, приложение предлагает функции диагностики сети и тестирования скорости соединения, чтобы вы могли получить максимальное удовольствие от онлайн-игр.
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Admin
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