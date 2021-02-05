GameGuardian для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:101.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Утилиты
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:19,72 Мб
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GameGuardian скриншот № 1
GameGuardian скриншот № 2

GameGuardian - приложение для взлома игр на Android, которое по своей сути является мобильным аналогом популярной десктопной утилиты ArtMoney. С помощью программы можно изменять значения, отвечающие за количество игровой валюты, единицы здоровья, количество бонусов и пр., а также замедлять или ускорять игровое время. Программа работает с большинством современных игр (кроме тех игр, где данные хранятся на удаленных серверах, а именно online-игр). Требуется наличие root-прав.

Особенности GameGuardian:

  • Работает на любых платформах, включая эмуляторы (BlueStacks, Droid4X, Andy, NOX, Memu, Genymotion и др.).
  • Замедление и ускорение игрового времени.
  • Фукция автоматического поиска значений.
  • Поиск значений по разнице.
  • Поиск особых значений.
  • Поддержка разлиных типов данных: Dword, Float, XOR, Word, Byte.
  • Возможность одновременно изменять несколько значений.
  • Фильтр результатов поиска.
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