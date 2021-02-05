GameGuardian - приложение для взлома игр на Android, которое по своей сути является мобильным аналогом популярной десктопной утилиты ArtMoney. С помощью программы можно изменять значения, отвечающие за количество игровой валюты, единицы здоровья, количество бонусов и пр., а также замедлять или ускорять игровое время. Программа работает с большинством современных игр (кроме тех игр, где данные хранятся на удаленных серверах, а именно online-игр). Требуется наличие root-прав.

Особенности GameGuardian: