GameGuardian для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|101.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GameGuardian
|Категория:
|Утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|19,72 Мб
|СКАЧАТЬ
GameGuardian - приложение для взлома игр на Android, которое по своей сути является мобильным аналогом популярной десктопной утилиты ArtMoney. С помощью программы можно изменять значения, отвечающие за количество игровой валюты, единицы здоровья, количество бонусов и пр., а также замедлять или ускорять игровое время. Программа работает с большинством современных игр (кроме тех игр, где данные хранятся на удаленных серверах, а именно online-игр). Требуется наличие root-прав.
Особенности GameGuardian:
- Работает на любых платформах, включая эмуляторы (BlueStacks, Droid4X, Andy, NOX, Memu, Genymotion и др.).
- Замедление и ускорение игрового времени.
- Фукция автоматического поиска значений.
- Поиск значений по разнице.
- Поиск особых значений.
- Поддержка разлиных типов данных: Dword, Float, XOR, Word, Byte.
- Возможность одновременно изменять несколько значений.
- Фильтр результатов поиска.
Discord - удобное приложение для голосового общения и обмена мгновенными текстовыми...
Карты, моды, скины для Minecraft PE 2.5.8
Специальная программа для мобильных Android-устройств, которая нужна для скачивания...
Бесплатное Android-приложение, которое будет полезно пользователям, играющим в популярную...
Dice – виртуальные кубики или монеты позволят обойтись без реальных аксессуаров для...
Google Play Игры 2020.11.22814
Google Play Игры – находите с приложением новые игры, соревнуйтесь с друзьями и демонстрируйте...
World of Tanks Assistant 3.2.1
World of Tanks Assistant – любители танковых боев получили возможность мгновенно получать...
Отзывы о программе GameGuardian
Admin
Отзывов о программе GameGuardian 101.0 пока нет, можете добавить...