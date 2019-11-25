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World of Tanks Assistant для Android

World of Tanks Assistant 3.2.1 для Android

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Описание World of Tanks Assistant 3.2.1 для AndroidОписание   Скачать World of Tanks Assistant 3.2.1 для AndroidСКАЧАТЬ (16,8 Мб) Скриншоты World of Tanks Assistant 3.2.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика World of Tanks Assistant 3.2.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о World of Tanks Assistant 3.2.1 для AndroidОтзывы (4)  
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4.38 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.38 из 5
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World of Tanks Assistant - официальное приложение для портативных устройств под управлением Android, с помощью которого можно в любое время быстро получить доступ к статистике игрока онлайн-игры "World of Tanks".

Программа предоставляет такую информацию, как подробная статистика проведенных боев, состояние ресурсов, информация о военной технике, других игроках и кланах, а также дает возможность знакомиться с последними новостями и многое другое.

Приложение не поддерживает аккаунты Xbox 360 Edition и WoT Blitz.

Что нового в World of Tanks Assistant 3.2.1 для Android?
  • Добавлен упрощённый и ещё более безопасный вариант авторизации с использованием отпечатка пальца
  • Чат теперь доступен во всех регионах World of Tanks: СНГ, Азия, Европа и Америка
  • Обновлён дизайн страницы профиля
  • Обновлён дизайн страницы кланов.
  • Игрокам теперь доступна активация клановых резервов непосредственно из WoT Assistant.
  • Ускорена работа приложения
World of Tanks Assistant
World of Tanks Assistant
World of Tanks Assistant
World of Tanks Assistant
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 8 767
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты
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Отзывы о программе World of Tanks Assistant

Влад про World of Tanks Assistant 1.7.3 для Android [29-06-2014]

Фигня полная, невозможно подключиться, пишет - неверный пароль, при том, что на компе я вхожу с этим паролем свободно
1 | 2 | Ответить

Андрей в ответ Влад про World of Tanks Assistant 1.9.1 для Android [23-07-2015]

Это совершенно разные игры!
1 | | Ответить

Krot про World of Tanks Assistant 1.6 для Android [11-01-2014]

Все отлично работает. Куча статистической инфы, можно сравнивать игроков. Круто!
6 | | Ответить

Саня про World of Tanks Assistant 1.6 для Android [10-01-2014]

Спасиб большое,все работает,тока малек подвисает.
2 | 1 | Ответить

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