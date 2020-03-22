Scarab Darkroom для Windows

Scarab Darkroom 2.27 / 2.13 Lite

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Описание Scarab Darkroom 2.27 / 2.13 LiteОписание   Скачать Scarab Darkroom 2.27 / 2.13 LiteСКАЧАТЬ (12,83 Мб) Скриншоты Scarab Darkroom 2.27 / 2.13 LiteСкриншоты (1)   Статистика Scarab Darkroom 2.27 / 2.13 LiteСтатистика   Отзывы о Scarab Darkroom 2.27 / 2.13 LiteОтзывы (0)  
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4.40 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.40 из 5
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Scarab Darkroom - бесплатная программа для работы с цифровыми фотографиями в формате RAW. С помощью данной программы довольно легко и удобно редактировать и конвертировать фотографии самых популярных моделей фотокамер - Canon, Fujifilm,  Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung, Sony (всего более 100 моделей).

Основные возможности:

  • набор инструментов для профессиональной цветокоррекции
  • инструменты для редактирования фотографий
  • отображение всех изменений в режиме реального времени
  • RGB-гистограмма
  • поддержка мета-данных EXIF
  • изменение размера конечного изображения.
Scarab Darkroom
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 082
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Редакторы - Фото
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Отзывы о программе Scarab Darkroom

Admin

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