USBFlashCopy для Windows

USBFlashCopy 1.14

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Описание USBFlashCopy 1.14Описание   Скачать USBFlashCopy 1.14СКАЧАТЬ (294 Кб) Скриншоты USBFlashCopy 1.14Скриншоты (5)   Статистика USBFlashCopy 1.14Статистика   Отзывы о USBFlashCopy 1.14Отзывы (0)  
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USBFlashCopy - утилита для резервного копирования данных с USB-флешек и карт памяти. Программа работает в автоматическом режиме, для копирования достаточно вставить съемный носитель в компьютер. В настройках программы предусмотрено устанавливать директорию для хранения копий, задавать скорость копирования и др.

USBFlashCopy
USBFlashCopy
USBFlashCopy
USBFlashCopy
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 090
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
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Отзывы о программе USBFlashCopy

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