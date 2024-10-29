ESET AV Remover - фирменная утилита от популярного антивирусного вендора ESET, которая поможет избавиться от всех следов не только программных продуктов данной компании, но и многих других антивирусных решений. Этот инструмент особенно полезен для деинсталляции антивирусных приложений и программ безопасности перед установкой нового антивируса.

Когда вы решите попробовать в деле новое антивирусное решение, то рекомендуется для начала очистить систему от имеющихся утилит безопасности, т.к. разные антивирусы могут конфликтовать между собой, не обеспечивать полной защиты и занимать лишнее место на ПК. Обычная деинсталляция не всегда приводит к полному удалению всех следов антивирусных продуктов. Как раз в этом случае и сможет помочь ESET AV Remover, которая создана на базе инструмента AppRemover от компании OPSWAT.

Весьма удобно, что данный инструмент портативен, легко помещается на флешке и может быстро использоваться на любом ПК. Достаточно запустить сканирование системы и получить список всех антивирусных продуктов на вашей машине. Отметьте приложения, которые нужно удалить, и нажмите "Remove". Останется только дождаться деинсталляции и перезагрузить компьютер.

Полный актуальный список поддерживаемых антивирусных продуктов есть на официальном сайте разработчика, среди которых: AdAware, Ashampoo, AVG, Avira, BitDefender, Comodo, ESET, F-Secure, Kaspersky, Malwarebytes, McAfee, Microsoft, Norman, Panda, Qihoo 360, Norton, Trend Micro, TrustPort и др.