EditPad - Мощный и универсальный текстовый редактор поддерживающий множество функций, таких как: редактирование текстов созданных под разными ОС (Linux, Windows, Mac), универсальный буфер обмена, поиск различий в версиях документа, простая работа с несколькими документами, мощный поиск. Редактор позволяет настраивать его в соответствии с Вашими предпочтениями.



Многие настройки EditPad могут меняться в зависимости от типа редактируемого файла. Так например при редактировании программы автоматически включаются функции необходимые для редактирования кода, а при редактировании текста функции для работы с текстом. В EditPad предопределены многие типы файлов. Среди них такие как: TXT, HTML, XML, CSS, Delphi, Java, C#, C/C++, Eiffel, Python, PHP, Perl, SQL, INI. Пользователь может создать настройки для новых типов файлов а так же перенастроить старые.



EditPad предоставляет следующие функции:

Для программистов, кодеров и разработчиков: выделение цветом редактируемого документа понимание всех существующих способов описания конца строки (Linux, Windows, Mac) быстрые и мощные поиск и замена универсальный и настраиваемый буфер обмена неограниченная история отмены действий сравнение двух версий документа переключение между текстовым и шестнадцатиричным представлением текста нумерация линий и переход к необходимой

Для писателей и редакторов: использование любых шрифтов проверка орфографии расширенный буфер и возможность копирования блоков текста прямоугольное выделение текста статистика документа карта символов для печати любого необходимого символа вставка разрыва страницы в текст

