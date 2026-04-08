EditPad Pro для Windows
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 18
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $49.95
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|8.6.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|JGsoft
|Категории:
|Редакторы - Редакторы кода
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 13 808 | Статистика
|Размер:
|24.35 Мб
|СКАЧАТЬ
EditPad - Мощный и универсальный текстовый редактор поддерживающий множество функций, таких как: редактирование текстов созданных под разными ОС (Linux, Windows, Mac), универсальный буфер обмена, поиск различий в версиях документа, простая работа с несколькими документами, мощный поиск. Редактор позволяет настраивать его в соответствии с Вашими предпочтениями.
Многие настройки EditPad могут меняться в зависимости от типа редактируемого файла. Так например при редактировании программы автоматически включаются функции необходимые для редактирования кода, а при редактировании текста функции для работы с текстом. В EditPad предопределены многие типы файлов. Среди них такие как: TXT, HTML, XML, CSS, Delphi, Java, C#, C/C++, Eiffel, Python, PHP, Perl, SQL, INI. Пользователь может создать настройки для новых типов файлов а так же перенастроить старые.
EditPad предоставляет следующие функции:
- Для программистов, кодеров и разработчиков:
- выделение цветом редактируемого документа
- понимание всех существующих способов описания конца строки (Linux, Windows, Mac)
- быстрые и мощные поиск и замена
- универсальный и настраиваемый буфер обмена
- неограниченная история отмены действий
- сравнение двух версий документа
- переключение между текстовым и шестнадцатиричным представлением текста
- нумерация линий и переход к необходимой
- Для писателей и редакторов:
- использование любых шрифтов
- проверка орфографии
- расширенный буфер и возможность копирования блоков текста
- прямоугольное выделение текста
- статистика документа
- карта символов для печати любого необходимого символа вставка разрыва страницы в текст
- Исправлены ошибки.
Отзывы о программе EditPad Pro
Portes про EditPad Pro 6.7.0 [02-03-2011]
Вообще безполезная для WEB-програмиста программа. Ничего она не подсвечивает, да и инструментов для работы мало.
7 | 6 | Ответить
Elena про EditPad Pro 6.4.3 [11-11-2008]
а чем отличается демо-версия, от оплаченной??
8 | 15 | Ответить
Босячая про EditPad Pro [23-03-2004]
А для EditPad Pro 5.3.0 существует русификатор??
7 | 10 | Ответить