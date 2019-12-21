Image for Windows

EasyBCD 2.4.0.237
EasyBCD - программа для управления загрузкой нескольких операционных систем, установленных на одном ПК. Упрощает задачу выбора операционки, добавляет и удаляет оси,
Bootice 1.3.4.0
Bootice - полезный инструмент для создания загрузочных и установочных флешек. Утилита необходима при восстановлении MBR (Master Boot Record) или PBR (Partition Boot
WinToUSB 5.0
WinToUSB - инструмент для установки и запуска операционной системы Windows с USB-накопителя
WinToFlash Lite 1.13.0000
WinToFlash - бесплатное приложение, которое поможет вам создать загрузочную флешку для установки Windows за несколько шагов. Имеет два режима: для новичков и
WiNToBootic 2.2.1
WiNToBootic - отличная портативная (не требующая установки) утилита для быстрого создания загрузочных пакетов операционной системы Windows на съемных носителях
WinToHDD 4.2
WinToHDD - удобный инструмент для установки, переустановки и клонирования текущей операционки Windows. Не требует наличия CD/DVD-дисков или USB-накопителей.