Image for Windows - мощное приложение для создания копий (снимков) жесткого диска или его отдельных разделов. Данная утилита является доступным и надежным инструментом для сохранения резевных копий и восстановления информации, программ, и операционных систем. Копии могут быть сохранены на внешнем USB, сетевом диске, CD, DVD.

Image for Windows включает в себя мастер МakeDisk для создания диска восстановления загрузки. Для восстановления данных, программ и операционных систем надо просто загрузить информацию с сохраненного носителя и восстановить необходимый раздел или диск. Работа с программой очень проста и доступна широкому кругу пользователей. Кроме того, несмотря на то что утилита работает под управлением операционной системы Windows, она может проводить резервное копирование или восстановление любых разделов в том числе из DOS или Linux, а также разделов, зашифрованных сторонним программным обеспечением.