tiny11 для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|06-05-24 release | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NTDEV
|Категория:
|Boot менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|3.53 Гб
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tiny11 — облегченная версия Windows 11 Pro, созданная для обеспечения максимально комфортной и чистой работы с компьютером, без лишних компонентов и функций, которые обычно занимают место и могут замедлять систему. Версия tiny11, основанная на Windows 11 23H2, ориентирована на пользователей, которые являются владельцами слабых ПК и ноутбуков. В tiny11 предустановлены такие базовые приложения, как Калькулятор, Блокнот и Paint, а также доступен Microsoft Store, где можно загрузить дополнительные программы при необходимости.
Ключевой особенностью образа является его компактный размер: стандартная установка занимает около 8 ГБ, что значительно меньше, чем 20 ГБ, которые требуются для обычной версии Windows 11, а также не требует поддержки TPM (Trusted Platform Module). Для пользователей, которым нужен ещё меньший объем, доступна версия tiny11 core, которая использует всего 3 ГБ дискового пространства. tiny11 поддерживает обновления, что делает систему полностью пригодной для обслуживания, и предоставляет возможность устанавливать её даже на неподдерживаемые устройства, включая обновление с Windows 10. Однако активация tiny11 требует наличия подлинного ключа Windows 11.
Также в tiny11 реализован ряд улучшений, включая обновлённую схему именования и компактный размер образа, который на 20% меньше предыдущей версии tiny11 23H2. Утилита сохраняет совместимость с последними обновлениями Windows 11 23H2, что позволяет пользователям получать кумулятивные обновления, а также новые функции, такие как Copilot. Эта функция доступна при установке Microsoft Edge через Winget. Кроме того, в системе предусмотрена гибкость в настройке функциональности Xbox и добавлении .NET 3.5 или дополнительных языков. По сравнению с предыдущими версиями, tiny11 2311 улучшена и оптимизирована, сохраняя баланс между производительностью, функциональностью и компактностью.
Основные возможности tiny11:
- Компактная и производительная система на основе Windows 11 23H2.
- Минимальный набор предустановленных приложений для выполнения повседневных задач.
- Возможность установки дополнительных приложений из Microsoft Store.
- Занимает около 8 ГБ дискового пространства, в то время как версия tiny11 core требует всего 3 ГБ.
- Не требует поддержки TPM (Trusted Platform Module).
- Поддержка обновлений, что делает систему пригодной для долгосрочного использования.
- Возможность установки на неподдерживаемые устройства, включая обновление с Windows 10.
- Доступ к новым функциям Windows 11 23H2, включая Copilot при установке Microsoft Edge.
- Возможность тонкой настройки функциональности Xbox и добавления .NET 3.5 или дополнительных языков.
- Улучшенная производительность и стабильность по сравнению с предыдущими версиями tiny11.
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