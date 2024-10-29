tiny11 — облегченная версия Windows 11 Pro, созданная для обеспечения максимально комфортной и чистой работы с компьютером, без лишних компонентов и функций, которые обычно занимают место и могут замедлять систему. Версия tiny11, основанная на Windows 11 23H2, ориентирована на пользователей, которые являются владельцами слабых ПК и ноутбуков. В tiny11 предустановлены такие базовые приложения, как Калькулятор, Блокнот и Paint, а также доступен Microsoft Store, где можно загрузить дополнительные программы при необходимости.

Ключевой особенностью образа является его компактный размер: стандартная установка занимает около 8 ГБ, что значительно меньше, чем 20 ГБ, которые требуются для обычной версии Windows 11, а также не требует поддержки TPM (Trusted Platform Module). Для пользователей, которым нужен ещё меньший объем, доступна версия tiny11 core, которая использует всего 3 ГБ дискового пространства. tiny11 поддерживает обновления, что делает систему полностью пригодной для обслуживания, и предоставляет возможность устанавливать её даже на неподдерживаемые устройства, включая обновление с Windows 10. Однако активация tiny11 требует наличия подлинного ключа Windows 11.

Также в tiny11 реализован ряд улучшений, включая обновлённую схему именования и компактный размер образа, который на 20% меньше предыдущей версии tiny11 23H2. Утилита сохраняет совместимость с последними обновлениями Windows 11 23H2, что позволяет пользователям получать кумулятивные обновления, а также новые функции, такие как Copilot. Эта функция доступна при установке Microsoft Edge через Winget. Кроме того, в системе предусмотрена гибкость в настройке функциональности Xbox и добавлении .NET 3.5 или дополнительных языков. По сравнению с предыдущими версиями, tiny11 2311 улучшена и оптимизирована, сохраняя баланс между производительностью, функциональностью и компактностью.

Основные возможности tiny11: