Soft4Boost Any Audio Record

UV SoundRecorder - программа для записи звука с микрофона, колонок, телефонной линии и других источников звука на компьютере. Позволяет писать звук сразу с

Voxal Voice Changer - программа с помощью которой можно изменять голос, что достигается благодаря применению различных эффектов (например изменение высоты тона,

AV Voice Changer Diamond - приложение, которое изменит ваш голос и позволит заговорить по-другому. Хотите удивить друзей или произвести впечатление при общении

Dictaphone 1.0.6.128

Dictaphone - удобная в использовании программа, с помощью которой можно легко записывать аудио с любого источника (встроенные и внешние микрофоны, стерео микшеры и

Free CD to MP3 Converter 4.9

CD to MP3 Freeware - Программа для декодирования Audio CD в MP3. Позволяет конвертировать музыкальные файлы из одного формата в другой (WAV в MP3, MP3 в WAV, WAV в

AVS Audio Editor 9.1.1.537

AVS Audio Editor - легкая в использовании программа для создания, кодирования и редактирования аудио. Предлагает более 20 эффектов и фильтров. Позволяет обрезать,