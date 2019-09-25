Soft4Boost Any Audio Record для Windows

Soft4Boost Any Audio Record 6.5.3.253

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Soft4Boost Any Audio Record 6.5.3.253Описание   Скачать Soft4Boost Any Audio Record 6.5.3.253СКАЧАТЬ (29,2 Мб) Скриншоты Soft4Boost Any Audio Record 6.5.3.253Скриншоты (6)   Статистика Soft4Boost Any Audio Record 6.5.3.253Статистика   Отзывы о Soft4Boost Any Audio Record 6.5.3.253Отзывы (6)  
Оцените программу!
4.58 из 5, всего оценок - 31
  • Рейтинг программы - 4.58 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Soft4Boost Any Audio Record - очень простая простая в использовании утилита, позволяющая создавать и записывать собственные аудио- и звуковые файлы из внешних источников.

Программа поддерживает все популярные современные аудио форматы, такие как MP3, MP2, MP+, AAC, M4A, AMR, WMA, WAV, ADPCM и др. Приложение имеет очень простой и понятный интерфейс и будет доступно даже новичкам.

Что нового в Soft4Boost Any Audio Record 6.5.3.253?
  • Исправлены ошибки
Soft4Boost Any Audio Record
Soft4Boost Any Audio Record
Soft4Boost Any Audio Record
Soft4Boost Any Audio Record
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 20 251
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись звука, голоса
ТОП-сегодня раздела "Запись звука, голоса"
 

AV Voice Changer Diamond 9.5.30

AV Voice Changer Diamond - приложение, которое изменит ваш голос и позволит заговорить по-другому. Хотите удивить друзей или произвести впечатление при общении

Voxal Voice Changer 4.00

Voxal Voice Changer - программа с помощью которой можно изменять голос, что достигается благодаря применению различных эффектов (например изменение высоты тона,

UV SoundRecorder 2.11

UV SoundRecorder - программа для записи звука с микрофона, колонок, телефонной линии и других источников звука на компьютере. Позволяет писать звук сразу с

Dictaphone 1.0.6.128

Dictaphone - удобная в использовании программа, с помощью которой можно легко записывать аудио с любого источника (встроенные и внешние микрофоны, стерео микшеры и

Free CD to MP3 Converter 4.9

CD to MP3 Freeware - Программа для декодирования Audio CD в MP3. Позволяет конвертировать музыкальные файлы из одного формата в другой (WAV в MP3, MP3 в WAV, WAV в

AVS Audio Editor 9.1.1.537

AVS Audio Editor - легкая в использовании программа для создания, кодирования и редактирования аудио. Предлагает более 20 эффектов и фильтров. Позволяет обрезать,

скачать Adguard

Отзывы о программе Soft4Boost Any Audio Record

Артур про Soft4Boost Any Audio Record 6.0.7.927 [20-10-2018]

Ставится, как бесплатаная, а по факту - это пробная версия с ограниченным количеством запусков
2 | | Ответить

Flashwind про Soft4Boost Any Audio Record 5.6.3.715 [09-11-2017]

Было желание самостоятельно протестировать.
Увы!
УДАЛЯЮ!
Мой антивирус зазвонил во все колокола.
| | Ответить

Good-Warrior про Soft4Boost Any Audio Record 5.3.1.559 [19-04-2017]

С записью полный отврат! Микрофон в приоритете! Выбрать отдельно устройство вывода нельзя!
| | Ответить

Мила про Soft4Boost Any Audio Record 3.3.3.253 [03-10-2014]

Искала простую программку для записи аудио с понятным интерфейсом. Очень довольна.Спасибо.
| | Ответить

Вадим про Soft4Boost Any Audio Record 2.7.0.175 [28-10-2013]

Тоже сначала так думал, пока не поигрался с настройками... не могли сделать нормальные пресеты - список устройств читается прямо с карточки...
5 | 1 | Ответить

Читать все отзывы (6) / Добавить отзыв
 