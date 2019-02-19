Run-Command для Windows

Run-Command 3.23

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Описание Run-Command 3.23Описание   Скачать Run-Command 3.23СКАЧАТЬ (101 Кб) Скриншоты Run-Command 3.23Скриншоты (2)   Статистика Run-Command 3.23Статистика   Отзывы о Run-Command 3.23Отзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Run-Command - небольшая портативная программа, созданная как альтернатива стандартного Windows Run-Dialog.
Утилита содержит ряд усовершенствований, таких как функция запуска от имени администратора, добавление в избранное часто используемые команды и др. Возможна также группировка команд по категориям.

Особенности Run-Command:

  • небольшой размер,
  • произвольные ярлыки Windows,
  • исполнение программ с помощью командной строки,
  • запуск программ через избранные команды,
  • запуск команд от имени администратора,
  • поддержка переменной среды Windows.
Что нового в Run-Command 3.23?
  • Исправлены ошибки
  • Обновлены переводы
Скриншоты Run-Command:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 955
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Run-Command

Basic про Run-Command 2.33 [15-10-2014]

to sepa
в правом нижнем углу кнопачка выбора языка.
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sepa про Run-Command 2.31 [24-06-2014]

Программка классная!Только не могу найти русский язык почему то.
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