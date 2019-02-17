PaperScan для Windows

PaperScan 3.0.78 Free

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Описание PaperScan 3.0.78 FreeОписание   Скачать PaperScan 3.0.78 FreeСКАЧАТЬ (39,26 Мб) Скриншоты PaperScan 3.0.78 FreeСкриншоты (6)   Статистика PaperScan 3.0.78 FreeСтатистика   Отзывы о PaperScan 3.0.78 FreeОтзывы (2)  
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3.15 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 3.15 из 5
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PaperScan - универсальная программа для сканирования различных документов. Отличительной особенностью данного инструмента от других подобных продуктов является возможность управления любым сканером, в том числе и сетевыми сканерами (TWAIN или WIA протоколы). Вместе с тем утилита проста в использовании, не перегружена "лишними" опциями, и позволит освоить свой функционал даже новичку.

Приложение обеспечивает подачу документов, работу со всеми типами изображений, есть возможность удаления следов пробивки отверстий и ненужных границ, поддерживается преобразование в черно-белые изображения, оттенки серого или цветные, настраиваются цвета (яркость, контраст, насыщенность, гамма), доступны различные фильтры и эффекты, а также много других функций. Программа будет полезной всем, кто так или иначе сталкивается с необходимостью сканирования и обработкой полученных изображений.

Что нового в PaperScan 3.0.78 Free?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты PaperScan:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)33 / 34 373
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВнешние устройства - Редакторы
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Отзывы о программе PaperScan

Djerom про PaperScan 3.0.33 Free [09-02-2017]

Существенный недостаток бесплатной версии, это ограничение кол-ва листов при сканировании.
Не качаем.
2 | 2 | Ответить

Silvercat про PaperScan 3.0.9 Free [15-09-2015]

Программа имеет ограничение в 10 страниц в бесплатной версии поэтому в топку
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