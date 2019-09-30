Driver Reviver для Windows

Driver Reviver 5.31.1.8

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Driver Reviver 5.31.1.8Описание   Скачать Driver Reviver 5.31.1.8СКАЧАТЬ (16,91 Мб) Скриншоты Driver Reviver 5.31.1.8Скриншоты (4)   Статистика Driver Reviver 5.31.1.8Статистика   Отзывы о Driver Reviver 5.31.1.8Отзывы (2)  
Оцените программу!
3.13 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 3.13 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Driver Reviver - инструмент для определения устаревших драйверов установленного оборудования на ПК, а также их автоматического обновления с использованием подлинных драйверов производителя.

Основные особенности и преимущества утилиты:

  • Обеспечение ПК и его компонентам оптимальную работу.
  • Гарантия загрузки исправных драйверов без вредоносных программ.
  • Экономия времени. Отсутствует необходимость разыскивать отдельный драйвер для каждой части оборудования, подключенного к компьютеру - Driver Reviver решает эту задачу в считанные минуты.
  • Защита от ошибок. Можно настроить точки восстановления, что гарантирует в случае каких-то проблем с обновлением быструю отмену изменений.
  • Простой и понятный интерфейс, позволяющий обновить драйвера системы даже не опытному пользователю быстро, легко и безопасно при отсутствии навыков администрирования ПК.
  • Предотвращение неправильного использования неправильного драйвера. Нужный драйвер зависит, во-первых, от установленного оборудования, и, во-вторых, от конкретной операционной системы. Driver Reviver автоматически подбирает драйвер, который максимально оптимизирован как для установленной ОС, так и используемого оборудования.
Что нового в Driver Reviver 5.31.1.8?
  • Обновлены драйвера
Driver Reviver
Driver Reviver
Driver Reviver
Driver Reviver
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.99
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 13 673
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДрайверы
ТОП-сегодня раздела "Драйверы"
 

Display Driver Uninstaller 18.0.1.8

Display Driver Uninstaller - бесплатная программа для удаления из системы драйверов видеокарт NVIDIA и AMD. Удаляет ключи реестра, файлы и папки. Будет полезна,

DriverHub 1.1.2.1563

Бесплатная и безопасная программа, которая предлагает миллионы драйверов, отсортированных по группам и операционным системам, собранных с официальных сайтов

Realtek HD Audio Codec Driver 2.82 (Vista/Windows 7, 8, 8.1, 10)

Realtek HD Audio Codec Driver - набор драйверов для HD Audio кодеков для воспроизведения аудиофайлов. Поддерживает большое количество звуковых карт и материнских

Driver Booster Free 7.0.2.435

IObit Driver Booster - полезная программа, автоматически сканирующая и определяющая драйвера на ПК. После нахождения устаревших драйверов программа предлагает

SlimDrivers 2.3.1

SlimDrivers - незаменимое приложение, позволяющее всегда иметь наиболее актуальные версии драйверов для всех компонентов Вашего ПК. Присутствует функция резервного

Snappy Driver Installer 1.19.4 (R1904)

Snappy Driver Installer - программа для поиска и установки драйверов. Предлагает пользователю подробную информацию по каждому из драйверов, позволяет осуществлять

скачать Adguard

Отзывы о программе Driver Reviver

Артём про Driver Reviver 4.0.1.72 [04-10-2013]

Прога сразу после установки и показа драйверов для обновления просит денег,час потраченного времени на скачку и удаление,ходите мимо не трать время попусту.
6 | 10 | Ответить

Сергей в ответ Артём про Driver Reviver 5.3.2.8 [03-11-2015]

А ты репак скачать
1 | 17 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
 