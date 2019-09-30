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5 Driver Reviver - инструмент для определения устаревших драйверов установленного оборудования на ПК, а также их автоматического обновления с использованием подлинных драйверов производителя.



Основные особенности и преимущества утилиты: Обеспечение ПК и его компонентам оптимальную работу.

Гарантия загрузки исправных драйверов без вредоносных программ.

Экономия времени. Отсутствует необходимость разыскивать отдельный драйвер для каждой части оборудования, подключенного к компьютеру - Driver Reviver решает эту задачу в считанные минуты.

Защита от ошибок. Можно настроить точки восстановления, что гарантирует в случае каких-то проблем с обновлением быструю отмену изменений.

Простой и понятный интерфейс, позволяющий обновить драйвера системы даже не опытному пользователю быстро, легко и безопасно при отсутствии навыков администрирования ПК.

Предотвращение неправильного использования неправильного драйвера. Нужный драйвер зависит, во-первых, от установленного оборудования, и, во-вторых, от конкретной операционной системы. Driver Reviver автоматически подбирает драйвер, который максимально оптимизирован как для установленной ОС, так и используемого оборудования. Что нового в Driver Reviver 5.31.1.8?

Обновлены драйвера