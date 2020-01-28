Multi Commander для Windows

Multi Commander 9.2.1 Build 2582

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Описание Multi Commander 9.2.1 Build 2582Описание   Скачать Multi Commander 9.2.1 Build 2582СКАЧАТЬ (7,14 Мб) Скриншоты Multi Commander 9.2.1 Build 2582Скриншоты (4)   Статистика Multi Commander 9.2.1 Build 2582Статистика   Отзывы о Multi Commander 9.2.1 Build 2582Отзывы (10)  
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4.86 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.86 из 5
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Multi Commander - мощный мультиоконный менеджер файлов, являющийся отличной альтернативой стандартному проводнику Windows. При работе с файлами используется удобный двухпанельный вид, что обеспечивает простоту и доступность эффективного и быстрого управления файлами в повседневной деятельности.

Кроме стандартного набора функциональных возможностей файлового менеджера типа копирования перемещения, просмотра и др., данный инструмент снабжен большим набором специальных функций, что дает возможность выполнять с помощью клавиатуры намного более сложные задачи, такие как автораспаковка и сортировка, просмотр содержимого архива, разработка сценариев, поиск и другое.

Основные возможности программы:

  • Выполнение запущенных задач в фоновом режиме без прекращения текущей работы.
  • Быстрый просмотр с помощью кеширования.
  • Создание вкладок, позволяющих открывать много папок.
  • Индивидуальная настройка внешнего вида и функциональности интерфейса.
  • Поддержка дополнений и плагинов, расширяющих возможности инструмента.
  • Поддержка работы с файловыми архивами (zip, 7-zip, rar, tar, gz, bz2, jar).
  • Установление просмотра и разрешений доступа к файлам.
  • Запоминание выделенной рамкой при возвращении назад из другого места при просмотре файловой структуры.
  • Встроенные утилиты для обработки изображений (конвертирование, вращение, просмотр, редактирование, удаление меток EXIF).
  • Инструментарий для работы с аудиофайлами (просмотр и редактирование свойств файла).
  • Незащищенный API-интерфейс, дающий возможность создавать свои дополнения и плагины.
  • Большой набор «горячих» клавиш.
  • Просмотр содержимого файлов ASCII/Unicode/UTF8/Binary и Hex.
  • Поддержка скриптового движка для автоматизации многих операций.
Что нового в Multi Commander 9.2.1 Build 2582?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Multi Commander
Multi Commander
Multi Commander
Multi Commander
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 679
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры
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Отзывы о программе Multi Commander

Знаток про Multi Commander 8.3.0 Build 2469 [03-01-2019]

Жаль, что на этом сайте нет сравнения с программой "Double Commander", которая поддерживает WCX, WDX, WLX и WFX-плагинов от Total Commander.
2 | 2 | Ответить

Vladimir про Multi Commander 8.1.0 Build 2452 [08-06-2018]

Среди файловых менеджеров у меня он - №2, после Double Commander.
Главный недостаток, отсутствуют функции:
1- разрезания и склеивания файлов.
2- графическая индикация свободного места на дисках.
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Nikolai про Multi Commander 4.6.0.1800 [28-10-2014]

В основных настройках оказалась возможность автоматически задействовать режим администратора. На Windows 8.1 работает очень хорошо.
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Nikolai про Multi Commander 4.6.0.1800 [27-10-2014]

Очень понравился, но заметил существенный недостаток при использовании. В свойствах ярлыка программы невозможно указать выполнение от имени администратора.
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V for Varenie про Multi Commander 4.5.1.1769 [11-09-2014]

Отличный командер, особо я бы выделил - есть эскизный режим для содержимого - (эскизы рисунков и большие значки).
Подсветка типов файлов и много прочего. Куча настроек, очень удобно!
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