Multi Commander - мощный мультиоконный менеджер файлов, являющийся отличной альтернативой стандартному проводнику Windows. При работе с файлами используется удобный двухпанельный вид, что обеспечивает простоту и доступность эффективного и быстрого управления файлами в повседневной деятельности.
Кроме стандартного набора функциональных возможностей файлового менеджера типа копирования перемещения, просмотра и др., данный инструмент снабжен большим набором специальных функций, что дает возможность выполнять с помощью клавиатуры намного более сложные задачи, такие как автораспаковка и сортировка, просмотр содержимого архива, разработка сценариев, поиск и другое.
Основные возможности программы:
Выполнение запущенных задач в фоновом режиме без прекращения текущей работы.
Быстрый просмотр с помощью кеширования.
Создание вкладок, позволяющих открывать много папок.
Индивидуальная настройка внешнего вида и функциональности интерфейса.
Поддержка дополнений и плагинов, расширяющих возможности инструмента.
Поддержка работы с файловыми архивами (zip, 7-zip, rar, tar, gz, bz2, jar).
Установление просмотра и разрешений доступа к файлам.
Запоминание выделенной рамкой при возвращении назад из другого места при просмотре файловой структуры.
Встроенные утилиты для обработки изображений (конвертирование, вращение, просмотр, редактирование, удаление меток EXIF).
Инструментарий для работы с аудиофайлами (просмотр и редактирование свойств файла).
Незащищенный API-интерфейс, дающий возможность создавать свои дополнения и плагины.
Большой набор «горячих» клавиш.
Просмотр содержимого файлов ASCII/Unicode/UTF8/Binary и Hex.
Поддержка скриптового движка для автоматизации многих операций.
Q-Dir - файловый менеджер с оригинальным четырехпанельным интерфейсом и широкими возможностями по работе с файлами. Работает с любого съемного устройства
Отзывы о программе Multi Commander
Знаток про Multi Commander 8.3.0 Build 2469 [03-01-2019]
Жаль, что на этом сайте нет сравнения с программой "Double Commander", которая поддерживает WCX, WDX, WLX и WFX-плагинов от Total Commander. 2 | 2 | Ответить
Vladimir про Multi Commander 8.1.0 Build 2452 [08-06-2018]
Среди файловых менеджеров у меня он - №2, после Double Commander.
Главный недостаток, отсутствуют функции:
1- разрезания и склеивания файлов.
2- графическая индикация свободного места на дисках. 3 | 3 | Ответить
Nikolai про Multi Commander 4.6.0.1800 [28-10-2014]
В основных настройках оказалась возможность автоматически задействовать режим администратора. На Windows 8.1 работает очень хорошо. 2 | 2 | Ответить
Nikolai про Multi Commander 4.6.0.1800 [27-10-2014]
Очень понравился, но заметил существенный недостаток при использовании. В свойствах ярлыка программы невозможно указать выполнение от имени администратора. 2 | 2 | Ответить
V for Varenie про Multi Commander 4.5.1.1769 [11-09-2014]
Отличный командер, особо я бы выделил - есть эскизный режим для содержимого - (эскизы рисунков и большие значки).
Подсветка типов файлов и много прочего. Куча настроек, очень удобно! 3 | 2 | Ответить