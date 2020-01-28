Multi Commander - мощный мультиоконный менеджер файлов, являющийся отличной альтернативой стандартному проводнику Windows. При работе с файлами используется удобный двухпанельный вид, что обеспечивает простоту и доступность эффективного и быстрого управления файлами в повседневной деятельности.

Кроме стандартного набора функциональных возможностей файлового менеджера типа копирования перемещения, просмотра и др., данный инструмент снабжен большим набором специальных функций, что дает возможность выполнять с помощью клавиатуры намного более сложные задачи, такие как автораспаковка и сортировка, просмотр содержимого архива, разработка сценариев, поиск и другое.



Основные возможности программы: