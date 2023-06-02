Photo Stamp Remover для Windows
|Оценка:
|4.25/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 599 руб. | Купить
|Ограничение:
|10 дней работы
|Версия:
|14.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SoftOrbits
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 15 263 | Статистика
|Размер:
|13,77 Мб
Photo Stamp Remover - программа для удаления нежелательные объектов и информации с фотографий и других изображений. Например, утилита позволяет убрать водяной знак со снимков, удалить логотипы и штампы с датой, предметы и людей, другие объекты. При этом нет необходимости выполнять трудоемкую и нудную работу с различными инструментами - приложение работает в автоматическом режиме, используя уникальную технологию заполнения выделенного объекта с помощью текстуры, генерируемой из пикселей вокруг удаляемого объекта. В итоге за считанные минуты получается готовый и приемлемый результат.
Основные возможности программы:
- Ретуширование старых фотографий.
- Удаление ненужных объектов с фотографий и даты несколькими щелчками мыши.
- Удаление объектов по цвету.
- Работа в пакетном режиме.
- Простой и доступный интерфейс.
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Отзывы о программе Photo Stamp Remover
Елизавета про Photo Stamp Remover 8.1 [07-12-2016]
Программа должна быть бесплатной, причём в гугл-выдаче странице на 45, чтобы никто и никогда до этого кошмара не добрался.
Часть функций не работает вообще.
Удаляет как топором рубит, растаскивает что хочет и куда хочет.
Лучше никак, чем так
Поддержка не отвечает.
Выброшенные на ветер деньги.
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