Photo Stamp Remover для Windows

Описание
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Оценка: 4.25/5 голосов - 8
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 599 руб. | Купить
Ограничение:10 дней работы
Версия:14.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):3 / 15 263 | Статистика
Размер:13,77 Мб
Photo Stamp Remover скриншот № 1
Photo Stamp Remover скриншот № 2
Photo Stamp Remover скриншот № 3

Photo Stamp Remover - программа для удаления нежелательные объектов и информации с фотографий и других изображений. Например, утилита позволяет убрать водяной знак со снимков, удалить логотипы и штампы с датой, предметы и людей, другие объекты. При этом нет необходимости выполнять трудоемкую и нудную работу с различными инструментами - приложение работает в автоматическом режиме, используя уникальную технологию заполнения выделенного объекта с помощью текстуры, генерируемой из пикселей вокруг удаляемого объекта. В итоге за считанные минуты получается готовый и приемлемый результат.

Основные возможности программы:

  • Ретуширование старых фотографий.
  • Удаление ненужных объектов с фотографий и даты несколькими щелчками мыши.
  • Удаление объектов по цвету.
  • Работа в пакетном режиме.
  • Простой и доступный интерфейс.
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Отзывы о программе Photo Stamp Remover

Елизавета про Photo Stamp Remover 8.1 [07-12-2016]

Программа должна быть бесплатной, причём в гугл-выдаче странице на 45, чтобы никто и никогда до этого кошмара не добрался.
Часть функций не работает вообще.
Удаляет как топором рубит, растаскивает что хочет и куда хочет.
Лучше никак, чем так
Поддержка не отвечает.
Выброшенные на ветер деньги.
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