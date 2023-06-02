Photo Stamp Remover - программа для удаления нежелательные объектов и информации с фотографий и других изображений. Например, утилита позволяет убрать водяной знак со снимков, удалить логотипы и штампы с датой, предметы и людей, другие объекты. При этом нет необходимости выполнять трудоемкую и нудную работу с различными инструментами - приложение работает в автоматическом режиме, используя уникальную технологию заполнения выделенного объекта с помощью текстуры, генерируемой из пикселей вокруг удаляемого объекта. В итоге за считанные минуты получается готовый и приемлемый результат.

Основные возможности программы: