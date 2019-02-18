RogueKiller - небольшая антивирусная утилита, основное назначение которой удаление и очистка системы компьютера от вредоносных программ, таких как черви, руткиты, трояны и др. После запуска этой программы и сканирования ПК она прекращает действия найденных вредоносных процессов и предлагает пользователю самостоятельно решить дальнейшие методы устранения вредоносного ПО - лечить, заменить или удалить.

Также утилита умеет восстанавливать файл HOSTS, DNS и прокси-сервера, которые бывают изменены из-за различных вредоносных программ. Кроме того, RogueKiller способен выполнять удаление таких элементов автозагрузки, как ключи реестра (RUN/RUNONCE) и планировщик заданий (Scheduler 1.0/2.0) из папки автозагрузки. Интерфейс инструмента предельно прост, позволяющий в несколько щелчков мышки провести все необходимые действия.

Основные возможности RogueKiller: