RogueKiller - небольшая антивирусная утилита, основное назначение которой удаление и очистка системы компьютера от вредоносных программ, таких как черви, руткиты, трояны и др. После запуска этой программы и сканирования ПК она прекращает действия найденных вредоносных процессов и предлагает пользователю самостоятельно решить дальнейшие методы устранения вредоносного ПО - лечить, заменить или удалить.
Также утилита умеет восстанавливать файл HOSTS, DNS и прокси-сервера, которые бывают изменены из-за различных вредоносных программ. Кроме того, RogueKiller способен выполнять удаление таких элементов автозагрузки, как ключи реестра (RUN/RUNONCE) и планировщик заданий (Scheduler 1.0/2.0) из папки автозагрузки. Интерфейс инструмента предельно прост, позволяющий в несколько щелчков мышки провести все необходимые действия.
Основные возможности RogueKiller:
Эвристический модуль, а так же черные/белые списки для известных угроз/ложных срабатываний
Обнаружение руткитов: утилита способна восстановить перехваты SSDT, Shadow SSDT, IRP Hook и Inline hook
Обнаружение и лечение файлов, подмененных руткитами
Обнаружение и лечение зловредных MBR
Обнаружение и лечение подмены записей DNS, HOSTS и настроек прокси-сервера
Trojan Remover предназначен для удаления и защиты от троянов, даже неизвестных для стандартных антивирусов. Проверяет все системные файлы, включая реестр
Отзывы о программе RogueKiller
Vladislav про RogueKiller 12.7.0 [31-10-2016]
Есть там кнопка остановить, кому ты говоришь *****, открывается в браузере вкладка, где говорится спасибо за установку, я тыкаю закрыть, закрывает, и тыкаю на программу, которая запустилась сразу после установки, нажимаю чистить, и вот жду 1 | 5 | Ответить
Андрей про RogueKiller 8.8.15 [23-04-2014]
При запуске программа убивает не файлы, а процессы. Сами файлы остаются не тронутыми. А вот после сканирования думайте что делаете.
Все объяснения (учебник): http://www.adlice.com/softwares/roguekiller/roguekiller-official-tutorial/ 7 | 2 | Ответить
(ерж про RogueKiller 8.7.1 [04-10-2013]
Во время работы меня насторожила эта утилита, при первом запуске и сканировании системы, начала удалять кое-какие файлы и пыталась загрузить модуль из интернета, при том, что сканирование невозможно было становить, там нет такой кнопки, поэтому пришлось прервать процесс сканирования и удалить эту утилиту, во избежания больших негативных последствий. 5 | 16 | Ответить