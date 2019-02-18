SpeedCommander - мощный файловый менеджер с удобным интерфейсом, особенностью которого является наличие различных специфических настроек и функциональных возможностей.

Помимо обычного инструментария файлового менеджера, эта программа имеет профессиональный поисковый алгоритм, достаточно гибкие функции копирования и редактирования разных типов файлов, можно работать почти со всеми форматами сжатия, доступен просмотр и редактирование сжатых файлов как простых папок на жестком диске.

Кроме того, SpeedCommander предоставляет операции профессионального редактирования текста, а также возможности FTP-клиента для работы с удаленными серверами. В функционал менеджера входит опция просмотра и прослушивания всех современных форматов мультимедиа, в том числе и фотографий.

В качестве дополнительной опции у программы есть возможность мощного шифрования файлов, что предотвращает несанкционированный доступ к файлам и папкам на компьютере.