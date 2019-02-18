SpeedCommander для Windows

SpeedCommander 18.10.9300

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Описание SpeedCommander 18.10.9300Описание   Скачать SpeedCommander 18.10.9300СКАЧАТЬ (17,69 Мб) Скриншоты SpeedCommander 18.10.9300Скриншоты (7)   Статистика SpeedCommander 18.10.9300Статистика   Отзывы о SpeedCommander 18.10.9300Отзывы (0)  
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3.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
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SpeedCommander - мощный файловый менеджер с удобным интерфейсом, особенностью которого является наличие различных специфических настроек и функциональных возможностей.

Помимо обычного инструментария файлового менеджера, эта программа имеет профессиональный поисковый алгоритм, достаточно гибкие функции копирования и редактирования разных типов файлов, можно работать почти со всеми форматами сжатия, доступен просмотр и редактирование сжатых файлов как простых папок на жестком диске.

Кроме того, SpeedCommander предоставляет операции профессионального редактирования текста, а также возможности FTP-клиента для работы с удаленными серверами. В функционал менеджера входит опция просмотра и прослушивания всех современных форматов мультимедиа, в том числе и фотографий.

В качестве дополнительной опции у программы есть возможность мощного шифрования файлов, что предотвращает несанкционированный доступ к файлам и папкам на компьютере.

Скриншоты SpeedCommander:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 39.95 EURO
Ограничение в работе программы60 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 231
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры
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Отзывы о программе SpeedCommander

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