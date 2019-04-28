Moo0 Video Cutter - полезная утилита, которая позволяет с легкостью разделять видеофайлы по своему усмотрению. Этот инструмент будет удобен, например, когда в отснятом видеоматериале есть неудачные или ненужные сюжеты, но вместе с тем файл содержит и важные кадры, которые хотелось бы сохранить. Вырезав интересующую сцему и сохранив ее в отдельный файл, исходное видео можно просто удалить.
Таким образом, сохраняются и любимые кадры видео или фильма, и экономится место на дисковом пространстве. При этом качество самого отснятого материала не изменяется. Утилита работает со всеми популярными видеоформатами: АVI, FLV, M4V, MKV, MOV, MP4, MPG, OGG, ОГВ, TP, TS, WEBM, WMV и др. Работа с инструментом очень удобна - указывается начало нужного участка и его конец, а также место сохранения полученного файла, а дальше программа все делает самостоятельно.
VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).
Отзывы о программе Moo0 Video Cutter
Игорь про Moo0 Video Cutter 1.10 [13-11-2018]
Moo Video Cutter 1.1O прекрасная программа . Режет в любом месте (начало, середина, конец любого видеофайла) с точностью до секунды. Искал для резки TS видеофайлов без потери качества. Полностью устраивает. Жаль, что нет склеивания. Спасибо за простую программу. | | Ответить
Павел про Moo0 Video Cutter 1.09 [29-01-2018]
Полностью согласен с "Серега" и "Kachmar" и мр4 режет прекрасно. 1 | | Ответить
Славик про Moo0 Video Cutter 1.07 [24-03-2016]
Неужели было трудно сделать шаг перемотки, равный одному кадру?! (минимальный - 1 секунда, максимальный - внимание! - 3 минуты!!) Позор!
Снёс. | | Ответить
Сергей про Moo0 Video Cutter 1.07 [19-08-2014]
Не знаю, что там разаработчики улучшили - только в этой версии теперь обрезанное видео начинается с дёргания (старая работала нормально), вообще не понятно чем голова забита у разаработчиков, лучше бы подумали как сделать более точную обрезку, хотя бы до секунды и сделали возможным в начале и конце обрезанного видео вставить черный (или белый) экран, чтобы придать обрезанному видео какое то начало и конец !!! А то всё улучшают, а что не понятно а зачастую делают только хуже (не пора ли на завод работать, к станку) | | Ответить
Andr про Moo0 Video Cutter 1.07 [09-04-2014]
Программа очень простая с поддержкой русского языка, разберётся даже блондинка! С её помощью можно обрезать видео только по краям. Вырезать кусок из середины, а тем более склеить фрагменты с помощью этой программки - НЕВОЗМОЖНО! Так простенько на любителя, чтобы не заморачиваться со сложными прогами очень даже ничего! | | Ответить