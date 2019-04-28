Moo0 Video Cutter - полезная утилита, которая позволяет с легкостью разделять видеофайлы по своему усмотрению. Этот инструмент будет удобен, например, когда в отснятом видеоматериале есть неудачные или ненужные сюжеты, но вместе с тем файл содержит и важные кадры, которые хотелось бы сохранить. Вырезав интересующую сцему и сохранив ее в отдельный файл, исходное видео можно просто удалить.

Таким образом, сохраняются и любимые кадры видео или фильма, и экономится место на дисковом пространстве. При этом качество самого отснятого материала не изменяется. Утилита работает со всеми популярными видеоформатами: АVI, FLV, M4V, MKV, MOV, MP4, MPG, OGG, ОГВ, TP, TS, WEBM, WMV и др. Работа с инструментом очень удобна - указывается начало нужного участка и его конец, а также место сохранения полученного файла, а дальше программа все делает самостоятельно.