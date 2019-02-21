My Visual DataBase - достаточно простая оболочка для создания и разработки различных баз данных. Данный инструмент удобен, понятен, не перегружен специфическими настройками, и поможет создать полноценное Windows-приложение базы данных даже без навыков программирования. Это может быть как простейший телефонный справочник, так и система учета в бизнесе - все зависит от конкретных запросов пользователя.
Получаемое приложение не требует дополнительной установки и сторонних компонентов, способно работать непосредственно с USB-флешки. Для удобства работы с программой в комплект с утилитой включены уже готовые проекты баз данных.
Что нового в My Visual DataBase 4.4?
Рисование на карте маршрутов и полигонов
SSL подключение для MySQL
Исправлена ошибка для компонента TreeView и увеличена скорость его работы
HeidiSQL - мощный инструмент для управления базами данных MySQL и Microsoft SQL
Отзывы о программе My Visual DataBase
Константин про My Visual DataBase 4.0 [20-02-2019]
Отличная программа! Использую в качестве инструмента около года, есть постоянные заказчики. Всех желающих научиться писать эффективные программы на My Visual Database приглашаю в группу VK https://vk.com/createmyvisualdatabaseapp | | Ответить
Владимир про My Visual DataBase 2.4 [29-05-2016]
И за эту программу столько денег просят? Глюк на глюке. Вот нормальный БЕСПЛАТНЫЙ конструктор http://mydataexpress.ru (хоть и в разработке). Более функционально, бесплатно, автор постоянно что-то новое добавляет по пожеланиям.
Форум по программе forum.mydataexpress.ru 1 | 10 | Ответить
Викторис в ответ Владимир про My Visual DataBase 2.6 [05-10-2016]
Ба... и здесь *****.ru отметился!!!
Этот самый експресс правильней назвать конструктором телефонных справочников. Потому как с самого начала автором выбрана какая-то дикая концепция программы. "Повторяю еще раз: СКРИПТОВ НЕ БУДЕТ!!!" - это цитата из автора.. не будет ни SQL-запросов, ни событий, ни встроенного языка... а будет тыщапиццот лимонов прибамбасов, в которых даже сам автор запутается... 5 | 1 | Ответить
Константин в ответ Викторис про My Visual DataBase 3.2 [19-03-2017]
Тем кто хочет использовать программу DataExpress в серьезном учете вообще не рекомендую. Очень много условностей и багов. Только через 2 года существования были устранены ошибки (!) в математических расчетах и только после жалоб пользователей на форуме об этих ошибках. Никто не знает сколько сюрпризов и недочетов еще имеется в глубине DataExpress, так как сам автор их конечно же не публикует.
О форуме программы: желающим поучаствовать в дискуссиях, полезное:
Автор любит хвалебные отзывы о свем творении и прочие "пряники", но категорически отвергает "кнут" в виде указания на явные недочеты программы и критику. Нелестные отзывы могут стать причиной бана. | | Ответить
Александр про My Visual DataBase 2.3 [16-02-2016]
Жаль, что при работе с MySql программа работает только в одном направлении.
При имеющейся готовой базе при подключении всё пусто. Надо создавать с нуля.
Программа не стоит тех денег, что просит разработчик. | | Ответить
Сергей про My Visual DataBase 2.1 [26-11-2015]
Здравствуй Дмитрий!!! Скажите пожалуйста как можно вытащить листинг программы. Если можете помогите!!! | 2 | Ответить
Дмитрий [Автор] в ответ Сергей про My Visual DataBase 2.1 [26-11-2015]
К сожалению не совсем ясно, что вы имеете ввиду.
Лучше зайдите на форум программы и задайте там свой вопрос. | | Ответить
Бобр про My Visual DataBase 1.50 [18-05-2015]
Автор пишет с удовольствием отвечу и помогу, это на самом деле не совсем так, с появлением платных версий он мягко скажем игнорирует запросы о помощи даже в созданных им же по запросу и оплаченных проектах. Алчность и самопереоцека не лучшие качества програмиста. 1 | 9 | Ответить
Дмитрий [Автор] в ответ Бобр про My Visual DataBase 1.50 [18-05-2015]
Вы просили не о помощи, а о доработках.
К сожалению я не могу работать бесплатно, также как и вы на работе не работаете бесплатно. 3 | 1 | Ответить