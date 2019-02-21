My Visual DataBase для Windows

My Visual DataBase 4.4

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Описание My Visual DataBase 4.4Описание   Скачать My Visual DataBase 4.4СКАЧАТЬ (7,66 Мб) Скриншоты My Visual DataBase 4.4Скриншоты (8)   Статистика My Visual DataBase 4.4Статистика   Отзывы о My Visual DataBase 4.4Отзывы (20)  
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4.75 из 5, всего оценок - 42
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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My Visual DataBase - достаточно простая оболочка для создания и разработки различных баз данных. Данный инструмент удобен, понятен, не перегружен специфическими настройками, и поможет создать полноценное Windows-приложение базы данных даже без навыков программирования. Это может быть как простейший телефонный справочник, так и система учета в бизнесе - все зависит от конкретных запросов пользователя.

Получаемое приложение не требует дополнительной установки и сторонних компонентов, способно работать непосредственно с USB-флешки. Для удобства работы с программой в комплект с утилитой включены уже готовые проекты баз данных.

Что нового в My Visual DataBase 4.4?
  • Рисование на карте маршрутов и полигонов
  • SSL подключение для MySQL
  • Исправлена ошибка для компонента TreeView и увеличена скорость его работы
  • Для формы добавлено свойство MinimizeToTray
  • Диаграмма Гантта
  • Другие незначительные доработки
  • Исправлено несколько ошибок
Скриншоты My Visual DataBase:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.00
Ограничение в работе программы60 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 614
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБазы данных
ТОП-сегодня раздела "Базы данных"
 

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Отзывы о программе My Visual DataBase

Константин про My Visual DataBase 4.0 [20-02-2019]

Отличная программа! Использую в качестве инструмента около года, есть постоянные заказчики. Всех желающих научиться писать эффективные программы на My Visual Database приглашаю в группу VK https://vk.com/createmyvisualdatabaseapp
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Владимир про My Visual DataBase 2.4 [29-05-2016]

И за эту программу столько денег просят? Глюк на глюке. Вот нормальный БЕСПЛАТНЫЙ конструктор http://mydataexpress.ru (хоть и в разработке). Более функционально, бесплатно, автор постоянно что-то новое добавляет по пожеланиям.
Форум по программе forum.mydataexpress.ru
1 | 10 | Ответить

Викторис в ответ Владимир про My Visual DataBase 2.6 [05-10-2016]

Ба... и здесь *****.ru отметился!!!
Этот самый експресс правильней назвать конструктором телефонных справочников. Потому как с самого начала автором выбрана какая-то дикая концепция программы. "Повторяю еще раз: СКРИПТОВ НЕ БУДЕТ!!!" - это цитата из автора.. не будет ни SQL-запросов, ни событий, ни встроенного языка... а будет тыщапиццот лимонов прибамбасов, в которых даже сам автор запутается...
5 | 1 | Ответить

Константин в ответ Викторис про My Visual DataBase 3.2 [19-03-2017]

Тем кто хочет использовать программу DataExpress в серьезном учете вообще не рекомендую. Очень много условностей и багов. Только через 2 года существования были устранены ошибки (!) в математических расчетах и только после жалоб пользователей на форуме об этих ошибках. Никто не знает сколько сюрпризов и недочетов еще имеется в глубине DataExpress, так как сам автор их конечно же не публикует.

О форуме программы: желающим поучаствовать в дискуссиях, полезное:
Автор любит хвалебные отзывы о свем творении и прочие "пряники", но категорически отвергает "кнут" в виде указания на явные недочеты программы и критику. Нелестные отзывы могут стать причиной бана.
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Александр про My Visual DataBase 2.3 [16-02-2016]

Жаль, что при работе с MySql программа работает только в одном направлении.
При имеющейся готовой базе при подключении всё пусто. Надо создавать с нуля.
Программа не стоит тех денег, что просит разработчик.
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Сергей про My Visual DataBase 2.1 [26-11-2015]

Здравствуй Дмитрий!!! Скажите пожалуйста как можно вытащить листинг программы. Если можете помогите!!!
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Дмитрий [Автор] в ответ Сергей про My Visual DataBase 2.1 [26-11-2015]

К сожалению не совсем ясно, что вы имеете ввиду.
Лучше зайдите на форум программы и задайте там свой вопрос.
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Бобр про My Visual DataBase 1.50 [18-05-2015]

Автор пишет с удовольствием отвечу и помогу, это на самом деле не совсем так, с появлением платных версий он мягко скажем игнорирует запросы о помощи даже в созданных им же по запросу и оплаченных проектах. Алчность и самопереоцека не лучшие качества програмиста.
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Дмитрий [Автор] в ответ Бобр про My Visual DataBase 1.50 [18-05-2015]

Вы просили не о помощи, а о доработках.
К сожалению я не могу работать бесплатно, также как и вы на работе не работаете бесплатно.
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