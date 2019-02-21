Получаемое приложение не требует дополнительной установки и сторонних компонентов, способно работать непосредственно с USB-флешки. Для удобства работы с программой в комплект с утилитой включены уже готовые проекты баз данных.

My Visual DataBase - достаточно простая оболочка для создания и разработки различных баз данных. Данный инструмент удобен, понятен, не перегружен специфическими настройками, и поможет создать полноценное Windows-приложение базы данных даже без навыков программирования. Это может быть как простейший телефонный справочник, так и система учета в бизнесе - все зависит от конкретных запросов пользователя.

dbForge Studio для MySQL — бесплатный, профессиональный инструмент для разработчиков БД и пользователей MySQL. Автоматизирует рутинные задачи по разработке и

DBNavigator for DBF - это утилита для работы с файлами баз данных. Используя этот продукт, вы можете легко управлять вашими базами данных: добавлять, редактировать и

Database Tour - Мощный инструмент для работы с базами данных, который работает с данными в различных форматах и облегчает или автоматизирует наиболее часто

DBF Viewer 2000 - простая в использовании программа, которая позволяет просматривать, редактировать и распечатывать содержимое DBF-файлов (в т.ч. используемых в