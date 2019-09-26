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Malwarebytes Anti-Exploit 1.13.1.117
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3.50 из 5, всего оценок - 6
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- Рейтинг программы - 3.50 из 5
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Malwarebytes Anti-Exploit - инструмент для защиты системы компьютера от эксплойтов, использующих уязвимости "нулевого" дня. Эта утилита способна защитить приложения как от уже известных эксплойтов, так еще и неизвестных, оберегая пользователей в ситуациях, когда обычные антивирусные решения не срабатывают.
Программа содержит окошки наблюдения для основных браузеров (IE, Firefox, Chrome, Opera), а также браузерных компонентов (Java, Adobe Reader, Flash, Shockwave и др.). С помощью этого инструмента удается заблокировать такие эксплойты, как Blackhole, Sakura, Phoenix, Incognito. При этом работа с утилитой очень проста, настроек как таковых нет, да и необходимость обновления сигнатур отсутствует. Все это делает Malwarebytes Anti-Exploit передовым и незаменимым инструментом в борьбе с эксплойтами.
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Отзывы о программе Malwarebytes Anti-Exploit
elenag228 про Malwarebytes Anti-Exploit 1.11.1.40 [17-11-2017]
Программа г***О
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Дима про Malwarebytes Anti-Exploit 0.09.5.1000 beta [27-01-2014]
На Хр не устанавливается.
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тоха в ответ Дима про Malwarebytes Anti-Exploit 1.08.1.1044 [28-11-2015]
Ставится ещё как!
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1 про Malwarebytes Anti-Exploit 0.09.4.1000 [14-11-2013]
За 2 недели этой прогой результат средний,в целом норма,а лучше канечно антивирь класса Internet Security поставить и тогда всё будет гуд. Дерзайте...
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1 про Malwarebytes Anti-Exploit 0.09.4.1000 [29-10-2013]
Пока всё непонятно,,за пару дней полазил по сайтам где возможны Exploit,а он ничего ни реагирует,а антивирусник несколько поймал Exploit
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