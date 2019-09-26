Malwarebytes Anti-Exploit - инструмент для защиты системы компьютера от эксплойтов, использующих уязвимости "нулевого" дня. Эта утилита способна защитить приложения как от уже известных эксплойтов, так еще и неизвестных, оберегая пользователей в ситуациях, когда обычные антивирусные решения не срабатывают.

Программа содержит окошки наблюдения для основных браузеров (IE, Firefox, Chrome, Opera), а также браузерных компонентов (Java, Adobe Reader, Flash, Shockwave и др.). С помощью этого инструмента удается заблокировать такие эксплойты, как Blackhole, Sakura, Phoenix, Incognito. При этом работа с утилитой очень проста, настроек как таковых нет, да и необходимость обновления сигнатур отсутствует. Все это делает Malwarebytes Anti-Exploit передовым и незаменимым инструментом в борьбе с эксплойтами.