Advanced Uninstaller Pro - мощный деинсталятор для Windows-приложений, позволяющий быстро и полностью удалять программы, используя простой и понятный интерфейс. Эта программа отслеживает все изменения, выполняемые на компьютере в процессе установки программного обеспечения, и таким образом, при деинсталяции она устраняет все внесенные изменения, что позволяет "избавиться" от установленных приложений раз и навсегда без следа.

Кроме того, может удалить и множество других элементов, с которыми не справляются обычные деинсталяторы. Эта утилита может восстановить или удалить нерабочие записи реестра, очистить нефункционирующие ярлыки меню Пуск, удалить панели инструментов (тулбары) и плагины в браузерах, удалить шрифты, отменить запуск программ в системном трее и др.

Более того, помогает сохранить конфиденциальность пользователей и при работе в интернете, очищая кэш просмотренных страниц и историю открытых документов. Функционал приложения достаточно разнообразен и содержит все необходимые инструменты для полного управления установленными приложениями и сохранения системы компьютера от замусорения. Интерфейс программы интуитивно прост и понятен, что не составит труда освоить ее даже неопытным пользователям.