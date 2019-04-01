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Advanced Uninstaller Pro 12.23
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4.71 из 5, всего оценок - 17
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- Рейтинг программы - 4.71 из 5
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Advanced Uninstaller Pro - мощный деинсталятор для Windows-приложений, позволяющий быстро и полностью удалять программы, используя простой и понятный интерфейс. Эта программа отслеживает все изменения, выполняемые на компьютере в процессе установки программного обеспечения, и таким образом, при деинсталяции она устраняет все внесенные изменения, что позволяет "избавиться" от установленных приложений раз и навсегда без следа.
Кроме того, может удалить и множество других элементов, с которыми не справляются обычные деинсталяторы. Эта утилита может восстановить или удалить нерабочие записи реестра, очистить нефункционирующие ярлыки меню Пуск, удалить панели инструментов (тулбары) и плагины в браузерах, удалить шрифты, отменить запуск программ в системном трее и др.
Более того, помогает сохранить конфиденциальность пользователей и при работе в интернете, очищая кэш просмотренных страниц и историю открытых документов. Функционал приложения достаточно разнообразен и содержит все необходимые инструменты для полного управления установленными приложениями и сохранения системы компьютера от замусорения. Интерфейс программы интуитивно прост и понятен, что не составит труда освоить ее даже неопытным пользователям.
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Отзывы о программе Advanced Uninstaller Pro
Leo про Advanced Uninstaller Pro 12.17 [08-05-2017]
Опасная программа,может запросто уничтожить HDD .
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Аурик про Advanced Uninstaller Pro 11.69 [09-12-2015]
Антивирус AVG у меня заблокировал закачку этой программы по причине того, что она содержит "попутное" ПО, устанавливающееся на компьютер без ведома владельца...
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Аурик в ответ Аурик про Advanced Uninstaller Pro 11.69 [16-12-2015]
Дополнение к отзыву:
На сайте т.н. компании-разработчика Innovative Solutions нет абсолютно никакой информации о ней: ни адреса, ни электронной почты, ни телефона, да что там - даже страна местонахождения не названа! Есть только форма "обратной связи", и всё... Эта игра в прятки, мягко говоря, настораживает и доверия к продукции (а там семь программ) не вызывает.
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blackwood про Advanced Uninstaller Pro 11.60 [22-03-2015]
Прога не погана? особливо можливість моніторити під час інсталювання програм, робити снепшоти реєстру,диску, але є проблема. Інсталює також "Express Find Ads"-malware на комп і в браузер після чого він тормозить.Плюс знайшов левий процес в диспечері "plugin.exe"
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Александр про Advanced Uninstaller Pro 11.57 [26-01-2015]
Отличная вещь, не раз помогала в очистке
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Dflame про Advanced Uninstaller Pro 11.53 [22-12-2014]
Разобрался. Предыдущий пост не точен. В реестре ищет отлично. Самое ценное в проге - возможность увидеть дерево реестра и папок/файлов по остаткам еще до удаления. Просто надо отказаться от удаления родным деинсталлятором удаляемой проги, когда это окно появляется. Эта информация полезна для последующего контроля удаления и подчистки вручную, если надо.
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