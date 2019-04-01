Advanced Uninstaller Pro для Windows

Advanced Uninstaller Pro 12.23

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Описание Advanced Uninstaller Pro 12.23Описание   Скачать Advanced Uninstaller Pro 12.23СКАЧАТЬ (9,09 Мб) Скриншоты Advanced Uninstaller Pro 12.23Скриншоты (8)   Статистика Advanced Uninstaller Pro 12.23Статистика   Отзывы о Advanced Uninstaller Pro 12.23Отзывы (10)  
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4.71 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 4.71 из 5
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Advanced Uninstaller Pro - мощный деинсталятор для Windows-приложений, позволяющий быстро и полностью удалять программы, используя простой и понятный интерфейс. Эта программа отслеживает все изменения, выполняемые на компьютере в процессе установки программного обеспечения, и таким образом, при деинсталяции она устраняет все внесенные изменения, что позволяет "избавиться" от установленных приложений раз и навсегда без следа.

Кроме того, может удалить и множество других элементов, с которыми не справляются обычные деинсталяторы. Эта утилита может восстановить или удалить нерабочие записи реестра, очистить нефункционирующие ярлыки меню Пуск, удалить панели инструментов (тулбары) и плагины в браузерах, удалить шрифты, отменить запуск программ в системном трее и др.

Более того, помогает сохранить конфиденциальность пользователей и при работе в интернете, очищая кэш просмотренных страниц и историю открытых документов. Функционал приложения достаточно разнообразен и содержит все необходимые инструменты для полного управления установленными приложениями и сохранения системы компьютера от замусорения. Интерфейс программы интуитивно прост и понятен, что не составит труда освоить ее даже неопытным пользователям.

Advanced Uninstaller Pro
Advanced Uninstaller Pro
Advanced Uninstaller Pro
Advanced Uninstaller Pro
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 14 756
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДеинсталяторы
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Отзывы о программе Advanced Uninstaller Pro

Leo про Advanced Uninstaller Pro 12.17 [08-05-2017]

Опасная программа,может запросто уничтожить HDD .
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Аурик про Advanced Uninstaller Pro 11.69 [09-12-2015]

Антивирус AVG у меня заблокировал закачку этой программы по причине того, что она содержит "попутное" ПО, устанавливающееся на компьютер без ведома владельца...
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Аурик в ответ Аурик про Advanced Uninstaller Pro 11.69 [16-12-2015]

Дополнение к отзыву:
На сайте т.н. компании-разработчика Innovative Solutions нет абсолютно никакой информации о ней: ни адреса, ни электронной почты, ни телефона, да что там - даже страна местонахождения не названа! Есть только форма "обратной связи", и всё... Эта игра в прятки, мягко говоря, настораживает и доверия к продукции (а там семь программ) не вызывает.
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blackwood про Advanced Uninstaller Pro 11.60 [22-03-2015]

Прога не погана? особливо можливість моніторити під час інсталювання програм, робити снепшоти реєстру,диску, але є проблема. Інсталює також "Express Find Ads"-malware на комп і в браузер після чого він тормозить.Плюс знайшов левий процес в диспечері "plugin.exe"
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Александр про Advanced Uninstaller Pro 11.57 [26-01-2015]

Отличная вещь, не раз помогала в очистке
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Dflame про Advanced Uninstaller Pro 11.53 [22-12-2014]

Разобрался. Предыдущий пост не точен. В реестре ищет отлично. Самое ценное в проге - возможность увидеть дерево реестра и папок/файлов по остаткам еще до удаления. Просто надо отказаться от удаления родным деинсталлятором удаляемой проги, когда это окно появляется. Эта информация полезна для последующего контроля удаления и подчистки вручную, если надо.
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