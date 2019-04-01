Personal Backup для Windows

Personal Backup 6.0.3.0

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Описание Personal Backup 6.0.3.0Описание   Скачать Personal Backup 6.0.3.0СКАЧАТЬ (14,57 Мб) Скриншоты Personal Backup 6.0.3.0Скриншоты (4)   Статистика Personal Backup 6.0.3.0Статистика   Отзывы о Personal Backup 6.0.3.0Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Personal Backup - инструмент для создания резервных копий данных и сохранения их в виде папки на жестком диске, съемном диске либо сетевом сервере по усмотрению пользователя. Это приложение не имеет ограничений на количество файлов и папок, которые будут сохранены, при этом все вложенные папки внутри добавляемой папки также автоматически будут добавлены. Функционал и возможности программы достаточно разнообразны, можно задать необходимый тип файлов, их размер и др.

Кроме того, для безопасности и сохранения конфиденциальности утилита позволяет шифровать созданные копии данных. Встроенный планировщик даст возможность настроить резервное копирование в автоматическом режиме по заданному пользователем расписанию, что удобно, т.к. можно быть уверенным в сохранности пользовательских файлов без траты время на процесс копирования. Интерфейс инструмента достаточно удобен и понятен, что не вызовет проблем с его освоением даже у неопытных пользователей.

Personal Backup
Personal Backup
Personal Backup
Personal Backup
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 172
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
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Отзывы о программе Personal Backup

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