Personal Backup - инструмент для создания резервных копий данных и сохранения их в виде папки на жестком диске, съемном диске либо сетевом сервере по усмотрению пользователя. Это приложение не имеет ограничений на количество файлов и папок, которые будут сохранены, при этом все вложенные папки внутри добавляемой папки также автоматически будут добавлены. Функционал и возможности программы достаточно разнообразны, можно задать необходимый тип файлов, их размер и др.

Кроме того, для безопасности и сохранения конфиденциальности утилита позволяет шифровать созданные копии данных. Встроенный планировщик даст возможность настроить резервное копирование в автоматическом режиме по заданному пользователем расписанию, что удобно, т.к. можно быть уверенным в сохранности пользовательских файлов без траты время на процесс копирования. Интерфейс инструмента достаточно удобен и понятен, что не вызовет проблем с его освоением даже у неопытных пользователей.