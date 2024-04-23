Zombie Harvest для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Creative Mobile Games
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 819 | Статистика
|Размер:
|83.37 Мб
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Zombie Harvest - пародия на многие хиты мобильных игр, как например Plant vs Zombies, Angry Birds и пр., в которой пользователю предстоит защитить мирные овощи от толп зомбаков, норовящих добраться к запасам семян.
Стрелять, защищать, нападать, побеждать! Зомболеон, Дайсон и другие порождения ада, схлестнутся в бескомпромиссной схватке с перцами, кабачками, томатами, морковками и прочими подсолнухами! Закидывайте мертвяков чем придется и веселитесь!
Ключевые особенности:
- Саркастичная овощная аркада: зомби, овощи, грядки, птицы.
- 7 суперперцев на вашей стороне и 25 типов противника, один другого противнее.
- 3 локации и 90 уровней.
- Простой, но разнообразный геймплей.
- Бонусы и боссы: аркада в лучшем смысле!
- Жесткая пародия на хиты мобильных игр.
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