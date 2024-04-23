Zombie Harvest - пародия на многие хиты мобильных игр, как например Plant vs Zombies, Angry Birds и пр., в которой пользователю предстоит защитить мирные овощи от толп зомбаков, норовящих добраться к запасам семян.

Стрелять, защищать, нападать, побеждать! Зомболеон, Дайсон и другие порождения ада, схлестнутся в бескомпромиссной схватке с перцами, кабачками, томатами, морковками и прочими подсолнухами! Закидывайте мертвяков чем придется и веселитесь!

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