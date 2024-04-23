Zombie Harvest для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 819 | Статистика
Размер:83.37 Мб
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Zombie Harvest - пародия на многие хиты мобильных игр, как например Plant vs Zombies, Angry Birds и пр., в которой пользователю предстоит защитить мирные овощи от толп зомбаков, норовящих добраться к запасам семян.

Стрелять, защищать, нападать, побеждать! Зомболеон, Дайсон и другие порождения ада, схлестнутся в бескомпромиссной схватке с перцами, кабачками, томатами, морковками и прочими подсолнухами! Закидывайте мертвяков чем придется и веселитесь!

Ключевые особенности:

  • Саркастичная овощная аркада: зомби, овощи, грядки, птицы.
  • 7 суперперцев на вашей стороне и 25 типов противника, один другого противнее.
  • 3 локации и 90 уровней.
  • Простой, но разнообразный геймплей.
  • Бонусы и боссы: аркада в лучшем смысле!
  • Жесткая пародия на хиты мобильных игр.
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