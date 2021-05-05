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Говорящий Том: бег за золотом для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.1.0.911 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 714 | Статистика
Размер:103,24 Мб
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Говорящий Том: бег за золотом скриншот № 1
Говорящий Том: бег за золотом скриншот № 2
Говорящий Том: бег за золотом скриншот № 3
Говорящий Том: бег за золотом скриншот № 4

Говорящий Том: бег за золотом - бесконечный раннер, в котором Говорящий Том и его друзья пытаются догнать наглого грабителя, ограбившего дом прямо у вас под носом. Также можно разблокировать друзей Тома - Анджелу, Джинджера, Хэнка или Бена.

Зарабатывая очки можно открывать новые локации и изучать новые стили бега. Также по ходу погони можно собирать различные бустеры и бонусы, благодаря которым можно удвоить собираемые монеты, парить над землей, увеличить скорость, получить на время невосприимчивость к столкновениям и пр.

Возможности игры:

  • Бесконечная погоня за грабителем, чтобы вернуть своё золото и построить дом мечты.
  • Открывайте новые локации.
  • Пробегая через туннели можно исследовать несколько миров за одну пробежку.
  • Возможность играть за Говорящего Тома, Говорящую Анджелу, Говорящего Джинджера, Говорящего Хэнка или Говорящего Бена.
  • Вскрывайте сейфы и находите скрытые сокровища и дополнительные призы.
Что нового в Говорящий Том: бег за золотом 5.1.0.911?
  • Новое мероприятие «Волшебное желание».
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