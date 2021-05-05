Говорящий Том: бег за золотом - бесконечный раннер, в котором Говорящий Том и его друзья пытаются догнать наглого грабителя, ограбившего дом прямо у вас под носом. Также можно разблокировать друзей Тома - Анджелу, Джинджера, Хэнка или Бена.

Зарабатывая очки можно открывать новые локации и изучать новые стили бега. Также по ходу погони можно собирать различные бустеры и бонусы, благодаря которым можно удвоить собираемые монеты, парить над землей, увеличить скорость, получить на время невосприимчивость к столкновениям и пр.

Возможности игры: