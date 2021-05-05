Говорящий Том: бег за золотом для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.1.0.911 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Outfit7
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 714 | Статистика
|Размер:
|103,24 Мб
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Говорящий Том: бег за золотом - бесконечный раннер, в котором Говорящий Том и его друзья пытаются догнать наглого грабителя, ограбившего дом прямо у вас под носом. Также можно разблокировать друзей Тома - Анджелу, Джинджера, Хэнка или Бена.
Зарабатывая очки можно открывать новые локации и изучать новые стили бега. Также по ходу погони можно собирать различные бустеры и бонусы, благодаря которым можно удвоить собираемые монеты, парить над землей, увеличить скорость, получить на время невосприимчивость к столкновениям и пр.
Возможности игры:
- Бесконечная погоня за грабителем, чтобы вернуть своё золото и построить дом мечты.
- Открывайте новые локации.
- Пробегая через туннели можно исследовать несколько миров за одну пробежку.
- Возможность играть за Говорящего Тома, Говорящую Анджелу, Говорящего Джинджера, Говорящего Хэнка или Говорящего Бена.
- Вскрывайте сейфы и находите скрытые сокровища и дополнительные призы.
- Новое мероприятие «Волшебное желание».
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