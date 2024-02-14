Synei System Utilities - набор утилит и инструментов для полной настройки, ускорения, очистки, восстановления и обеспечения безопасности системы компьютера. С помощью этой программы можно настроить многие параметры и приложения такие как интернет-приложения, игры, браузеры, системные данные и многое другое.

Synei System Utilities позволяет очистить компьютер от мусора, оптимизировать сервисы и программы автозагрузки, ускорить работу системы, дефрагментировать диски, почистить реестр и оперативную память, а также многое другое.

Интерфейс очень удобен в работе, настройка запускаемых инструментов выполняется установкой метки в соответствующих полях, после чего всего лишь одним кликом мышки включаются все необходимые процессы оптимизации.