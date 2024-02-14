Synei System Utilities для Windows
|Оценка:
|4.38/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|Free 8.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Synei
|Категории:
|Реестр, Автозагрузка - Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 6 496 | Статистика
|Размер:
|4,78 Мб
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Synei System Utilities - набор утилит и инструментов для полной настройки, ускорения, очистки, восстановления и обеспечения безопасности системы компьютера. С помощью этой программы можно настроить многие параметры и приложения такие как интернет-приложения, игры, браузеры, системные данные и многое другое.
Synei System Utilities позволяет очистить компьютер от мусора, оптимизировать сервисы и программы автозагрузки, ускорить работу системы, дефрагментировать диски, почистить реестр и оперативную память, а также многое другое.
Интерфейс очень удобен в работе, настройка запускаемых инструментов выполняется установкой метки в соответствующих полях, после чего всего лишь одним кликом мышки включаются все необходимые процессы оптимизации.
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Synei System Utilities
Рост про Synei System Utilities Free 1.70 [19-11-2013]
Программа отличная, особенно порадовал модуль очистки диска, секция "Advanced" - лучше пока не встречал. Пользуюсь полной версией, только положительные впечатления.
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