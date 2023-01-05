Cezurity Scanner для Windows
|Оценка:
|3.49/5 голосов - 38
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.24919.61813 beta | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Cezurity Ltd.
|Категория:
|Антивирусы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 8 437 | Статистика
|Размер:
|1,23 Мб
Cezurity Scanner - бесплатный облачный сервис для обнаружения вредоносных программ, а также последующего лечения заражения. Благодаря облачной технологии для проверок и лечения компьютера не требуется скачивать и обновлять сигнатурные базы. Этот инструмент способен быстро проверить и обнаружить все типы вредоносных программ, включая вирусы, трояны, ,буткиты, шпионское ПО и др., и при нахождении какого-либо нежелательного воздействия сможет вылечить заражения.
Принцип работы антивирусного сканера Cezurity построен таким образом, что сначала с компьютера пользователя собирается необходимая информация - цифровые отпечатки (хэши) и другие свойства критичных файлов, а затем данные передаются в облако и там анализируются.
В отличие от обычных антивирусов Cezurity Scanner ищет не вредоносные программы в огромном количестве сохраненной на компьютере информации, а проверяет, чтобы каждый из критичных файлов системы был свободен от заражения. То есть, это проверка типа: разрешить только то, что гарантированно не заражено. Такой подход позволяет проверить систему за несколько минут не отнимая системные ресурсы. При этом точность обнаружения активных вредоносных программ оказывается зачастую выше, чем у обычных антивирусов.
Однако, надо отметить, что сканер не предназначен для предотвращения заражения, так как не защищает компьютер в реальном времени. Регулярные проверки антивирусным сканером Cezurity позволят вовремя заметить и вылечить заражение.
Dr.Web CureIt! - популярный бесплатный сканер, который поможет вылечить зараженный ПК без...
Dr.Web 12.0.3.12170 (22.12.2020)
Dr.Web - популярный антивирусник, в состав которого входят сканер, планировщик, позволяющий...
Антивирус Kaspersky Free 19.0.0.1088 / 20.0.14.1085 / 21.2.16.590
Kaspersky Free - бесплатный Антивирус Касперского. Обеспечивает комплексную защиту от различных...
Avast Free Antivirus 2022 (22.12.7758)
Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ...
HitmanPro — эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями,...
AVG AntiVirus Free - популярный бесплатный антивирус, который предлагает пользователю ряд...
Отзывы о программе Cezurity Scanner
Tiranas про Cezurity Scanner 2.0.24453.61265 beta [29-12-2022]
Херня а не антивирус, ложные срабатывания, скачка при установке медленная,
согласен, не стоит даже пытаться ставить.
| | Ответить
Bergamot про Cezurity Scanner 2.0.24453.61265 beta [07-07-2019]
Да, действительно, не очень хороший сканер... Простоял 2 дня, что-то "находил", а очистить он не смог. Очень напоминает схему "заработок на продвижении услуги", не за копейку, видимо, и предлагают нам...
3 | 2 | Ответить
Виктор про Cezurity Scanner 1.8.22193.57866 beta [30-10-2018]
Удаляет появляющуюся рекламу= бред Валентина и ей подобные прежде чем писать такое почитайте самих разработчиков они же русским языком пишут что работает только на уже зараженном компе и остальным надо понять пользоваться можно без последствий только на зараженной машине, а если машина чистая то он рубит всё остальное хотя и нужное,а для этого на всякий случай необходимо внести для безопасности хотя бы маленький вирус.
4 | 3 | Ответить
Дмитрий Защекович про Cezurity Scanner 1.8.22193.57866 beta [15-03-2018]
миха про Cezurity Scanner 1.8.22193.57866 beta [20-02-2018]
полная чушь,вроде социалка серьёзная-могли бы нормальный поставить а не эту белеберду бесполезную
2 | 3 | Ответить