Cezurity Scanner для Windows

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Оценка: 3.49/5 голосов - 38
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.24919.61813 beta | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Антивирусы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 8 437 | Статистика
Размер:1,23 Мб
Cezurity Scanner скриншот № 1
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Cezurity Scanner скриншот № 4

Cezurity Scanner - бесплатный облачный сервис для обнаружения вредоносных программ, а также последующего лечения заражения. Благодаря облачной технологии для проверок и лечения компьютера не требуется скачивать и обновлять сигнатурные базы. Этот инструмент способен быстро проверить и обнаружить все типы вредоносных программ, включая вирусы, трояны, ,буткиты, шпионское ПО и др., и при нахождении какого-либо нежелательного воздействия сможет вылечить заражения.

Принцип работы антивирусного сканера Cezurity построен таким образом, что сначала с компьютера пользователя собирается необходимая информация - цифровые отпечатки (хэши) и другие свойства критичных файлов, а затем данные передаются в облако и там анализируются.

В отличие от обычных антивирусов Cezurity Scanner ищет не вредоносные программы в огромном количестве сохраненной на компьютере информации, а проверяет, чтобы каждый из критичных файлов системы был свободен от заражения. То есть, это проверка типа: разрешить только то, что гарантированно не заражено. Такой подход позволяет проверить систему за несколько минут не отнимая системные ресурсы. При этом точность обнаружения активных вредоносных программ оказывается зачастую выше, чем у обычных антивирусов.

Однако, надо отметить, что сканер не предназначен для предотвращения заражения, так как не защищает компьютер в реальном времени. Регулярные проверки антивирусным сканером Cezurity позволят вовремя заметить и вылечить заражение.

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Отзывы о программе Cezurity Scanner

Tiranas про Cezurity Scanner 2.0.24453.61265 beta [29-12-2022]

Херня а не антивирус, ложные срабатывания, скачка при установке медленная,
согласен, не стоит даже пытаться ставить.
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Bergamot про Cezurity Scanner 2.0.24453.61265 beta [07-07-2019]

Да, действительно, не очень хороший сканер... Простоял 2 дня, что-то "находил", а очистить он не смог. Очень напоминает схему "заработок на продвижении услуги", не за копейку, видимо, и предлагают нам...
3 | 2 | Ответить

Виктор про Cezurity Scanner 1.8.22193.57866 beta [30-10-2018]

Удаляет появляющуюся рекламу= бред Валентина и ей подобные прежде чем писать такое почитайте самих разработчиков они же русским языком пишут что работает только на уже зараженном компе и остальным надо понять пользоваться можно без последствий только на зараженной машине, а если машина чистая то он рубит всё остальное хотя и нужное,а для этого на всякий случай необходимо внести для безопасности хотя бы маленький вирус.
4 | 3 | Ответить

Дмитрий Защекович про Cezurity Scanner 1.8.22193.57866 beta [15-03-2018]

Очень хорошая компания и хрошие продукты.
4 | 3 | Ответить

миха про Cezurity Scanner 1.8.22193.57866 beta [20-02-2018]

полная чушь,вроде социалка серьёзная-могли бы нормальный поставить а не эту белеберду бесполезную
2 | 3 | Ответить

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