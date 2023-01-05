Cezurity Scanner - бесплатный облачный сервис для обнаружения вредоносных программ, а также последующего лечения заражения. Благодаря облачной технологии для проверок и лечения компьютера не требуется скачивать и обновлять сигнатурные базы. Этот инструмент способен быстро проверить и обнаружить все типы вредоносных программ, включая вирусы, трояны, ,буткиты, шпионское ПО и др., и при нахождении какого-либо нежелательного воздействия сможет вылечить заражения.

Принцип работы антивирусного сканера Cezurity построен таким образом, что сначала с компьютера пользователя собирается необходимая информация - цифровые отпечатки (хэши) и другие свойства критичных файлов, а затем данные передаются в облако и там анализируются.

В отличие от обычных антивирусов Cezurity Scanner ищет не вредоносные программы в огромном количестве сохраненной на компьютере информации, а проверяет, чтобы каждый из критичных файлов системы был свободен от заражения. То есть, это проверка типа: разрешить только то, что гарантированно не заражено. Такой подход позволяет проверить систему за несколько минут не отнимая системные ресурсы. При этом точность обнаружения активных вредоносных программ оказывается зачастую выше, чем у обычных антивирусов.

Однако, надо отметить, что сканер не предназначен для предотвращения заражения, так как не защищает компьютер в реальном времени. Регулярные проверки антивирусным сканером Cezurity позволят вовремя заметить и вылечить заражение.