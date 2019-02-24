Bandizip - это быстрый и мощный архиватор, поддерживающий работу со многими форматами архивов, такими как WinZip, 7-Zip, WinRAR и другими. Этот инструмент использует очень быстрый алгоритм для сжатия и распаковки архивов, обладает высокой скоростью архивации. Кроме того, поддерживаются функции Drag and Drop (перетаскивание) и мультисжатия.
Также эта утилита дает возможность просматривать содержимое архива из контекстного меню проводника Windows даже до его распаковки, создавать самораспаковывающиеся архивы, поддерживает Unicode, проверяет архив на наличие ошибок, настраивает степень сжатия и размер разбивки архива.
Поддерживаемые форматы для сжатия и распаковки: Zip(z01), ZipX(zx01), TAR, TGZ, 7Z(7z.001), LZH, ISO, EXE(e01).
Поддерживаемые форматы только для распаковки: RAR(part1.rar, r01), ACE, ALZ, APK, ARJ, BH, BZ, BZ2, CAB, EGG, GZ, J2J, JAR, IMG, IPA, ISO, LHA, LZH, LZMA, PMA, TBZ, TBZ2, TGZ, TLZ, TXZ, UDF, WAR, WIM, XZ, Z.