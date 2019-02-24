Bandizip для Windows

Bandizip 6.21

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Описание Bandizip 6.21Описание   Скачать Bandizip 6.21СКАЧАТЬ (6,2 Мб) Скриншоты Bandizip 6.21Скриншоты (5)   Статистика Bandizip 6.21Статистика   Отзывы о Bandizip 6.21Отзывы (17)  
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4.62 из 5, всего оценок - 25
  • Рейтинг программы - 4.62 из 5
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Bandizip - это быстрый и мощный архиватор, поддерживающий работу со многими форматами архивов, такими как WinZip, 7-Zip, WinRAR и другими. Этот инструмент использует очень быстрый алгоритм для сжатия и распаковки архивов, обладает высокой скоростью архивации. Кроме того, поддерживаются функции Drag and Drop (перетаскивание) и мультисжатия.

Также эта утилита дает возможность просматривать содержимое архива из контекстного меню проводника Windows даже до его распаковки, создавать самораспаковывающиеся архивы, поддерживает Unicode, проверяет архив на наличие ошибок, настраивает степень сжатия и размер разбивки архива.

  • Поддерживаемые форматы для сжатия и распаковки: Zip(z01), ZipX(zx01), TAR, TGZ, 7Z(7z.001), LZH, ISO, EXE(e01).
  • Поддерживаемые форматы только для распаковки: RAR(part1.rar, r01), ACE, ALZ, APK, ARJ, BH, BZ, BZ2, CAB, EGG, GZ, J2J, JAR, IMG, IPA, ISO, LHA, LZH, LZMA, PMA, TBZ, TBZ2, TGZ, TLZ, TXZ, UDF, WAR, WIM, XZ, Z.
Скриншоты Bandizip:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 10 261
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАрхиваторы
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Отзывы о программе Bandizip

Robot про Bandizip 6.18 [10-12-2018]

мне понравилась эта программа - не требует установки, быстро работает, удалось распаковать несколько архивов, которые HaoZip не мог открыть из-за ошибок
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Vlad про Bandizip 6.14 [16-09-2018]

Отличный бесплатный архиватор
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Тощак про Bandizip 6.14 [22-08-2018]

Patch my pc сам его скачает
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Аурик про Bandizip 6.12 [07-06-2018]

Этот архиватор сейчас можно скачать только с серверов SoftPortal, так как страница закачки на сайте разработчика уже давно не работает.
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Алексей в ответ Аурик про Bandizip 6.14 [06-07-2018]

Работает оф.сайт.Сижу на нем с 3 версии.
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Аурик в ответ Аурик про Bandizip 6.14 [09-07-2018]

Нормальная работа сайта Bandisoft.com восстановлена, так что скачивать программу снова можно и оттуда.
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MaximusDP в ответ Аурик про Bandizip 6.14 [24-07-2018]

Всё работает. Проверил.
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Аурик про Bandizip 6.12 [03-06-2018]

На сайте производителя выложена (если верить объявлению) новая версия 6.13 от 24.05.2018. Но скачать её невозможно – выдается сообщение об ошибке.
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