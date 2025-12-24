NanaZip для Windows
NanaZip — архиватор с открытым исходным кодом, разработанный на базе 7-Zip и сохраняет его базовую архитектуру, при этом расширяя функциональные возможности и адаптируя интерфейс под актуальные требования Windows 10/11.
Приложение предназначено для сжатия, распаковки и анализа архивов, а также для работы с различными контейнерами и файловыми системами в режиме чтения. NanaZip поддерживает глубокую интеграцию с системой, включая контекстное меню Проводника, корректную работу с масштабированием интерфейса на разных мониторах и поддержку современных визуальных эффектов Windows. Отдельное внимание уделено безопасности: программа распространяет метку Mark-of-the-Web на извлечённые файлы и предоставляет расширенные инструменты для вычисления хеш-сумм с использованием современных криптографических API.
Может использоваться как в повседневной работе для обработки архивов, так и в технической среде — для анализа установочных пакетов, образов файловых систем, контейнеров приложений и бинарных форматов.
Список основных возможностей NanaZip:
- Наследование всех функций 7-Zip, а также расширений 7-Zip ZS и 7-Zip NSIS.
- Расширенный набор алгоритмов хеширования, включая MD, SHA, SHA-3, BLAKE2, GOST, Whirlpool, Tiger, XXH и др.
- Поддержка тёмного режима для всех элементов графического интерфейса.
- Интеграция с контекстным меню Проводника Windows 10/11.
- Корректная работа с DPI на нескольких мониторах.
- Модернизированные диалоги сообщений и выбора папок.
- Функция интеллектуального извлечения архивов.
- Опция автоматического открытия папки после завершения извлечения.
- Механизм политик для централизованного управления настройками.
- Использование Windows CNG API, RHash, xxHash и GmSSL для расчёта хешей.
- Поддержка дополнительных кодеков и форматов архивов.
- Работа с Brotli, LZ4, LZ5, Lizard, Zstandard, Fast-LZMA2.
- Поддержка архивов NSIS с возможностью декомпиляции.
- Чтение образов файловых систем UFS, ROMFS, ZealFS, littlefs.
- Анализ архивов Electron (asar), WebAssembly (WASM) и .NET Single File.
- И многое другое...
