NanaZip — архиватор с открытым исходным кодом, разработанный на базе 7-Zip и сохраняет его базовую архитектуру, при этом расширяя функциональные возможности и адаптируя интерфейс под актуальные требования Windows 10/11.

Приложение предназначено для сжатия, распаковки и анализа архивов, а также для работы с различными контейнерами и файловыми системами в режиме чтения. NanaZip поддерживает глубокую интеграцию с системой, включая контекстное меню Проводника, корректную работу с масштабированием интерфейса на разных мониторах и поддержку современных визуальных эффектов Windows. Отдельное внимание уделено безопасности: программа распространяет метку Mark-of-the-Web на извлечённые файлы и предоставляет расширенные инструменты для вычисления хеш-сумм с использованием современных криптографических API.

Может использоваться как в повседневной работе для обработки архивов, так и в технической среде — для анализа установочных пакетов, образов файловых систем, контейнеров приложений и бинарных форматов.

Список основных возможностей NanaZip: