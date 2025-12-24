NanaZip для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.60/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.1263.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Архиваторы
Загрузок (сегодня/всего):5 / 45 | Статистика
Размер:10.68 Мб
СКАЧАТЬ
NanaZip скриншот № 1
NanaZip скриншот № 2
NanaZip скриншот № 3

NanaZip — архиватор с открытым исходным кодом, разработанный на базе 7-Zip и сохраняет его базовую архитектуру, при этом расширяя функциональные возможности и адаптируя интерфейс под актуальные требования Windows 10/11.

Приложение предназначено для сжатия, распаковки и анализа архивов, а также для работы с различными контейнерами и файловыми системами в режиме чтения. NanaZip поддерживает глубокую интеграцию с системой, включая контекстное меню Проводника, корректную работу с масштабированием интерфейса на разных мониторах и поддержку современных визуальных эффектов Windows. Отдельное внимание уделено безопасности: программа распространяет метку Mark-of-the-Web на извлечённые файлы и предоставляет расширенные инструменты для вычисления хеш-сумм с использованием современных криптографических API.

Может использоваться как в повседневной работе для обработки архивов, так и в технической среде — для анализа установочных пакетов, образов файловых систем, контейнеров приложений и бинарных форматов.

Список основных возможностей NanaZip:

  • Наследование всех функций 7-Zip, а также расширений 7-Zip ZS и 7-Zip NSIS.
  • Расширенный набор алгоритмов хеширования, включая MD, SHA, SHA-3, BLAKE2, GOST, Whirlpool, Tiger, XXH и др.
  • Поддержка тёмного режима для всех элементов графического интерфейса.
  • Интеграция с контекстным меню Проводника Windows 10/11.
  • Корректная работа с DPI на нескольких мониторах.
  • Модернизированные диалоги сообщений и выбора папок.
  • Функция интеллектуального извлечения архивов.
  • Опция автоматического открытия папки после завершения извлечения.
  • Механизм политик для централизованного управления настройками.
  • Использование Windows CNG API, RHash, xxHash и GmSSL для расчёта хешей.
  • Поддержка дополнительных кодеков и форматов архивов.
  • Работа с Brotli, LZ4, LZ5, Lizard, Zstandard, Fast-LZMA2.
  • Поддержка архивов NSIS с возможностью декомпиляции.
  • Чтение образов файловых систем UFS, ROMFS, ZealFS, littlefs.
  • Анализ архивов Electron (asar), WebAssembly (WASM) и .NET Single File.
  • И многое другое...
ТОП-сегодня раздела "Архиваторы"
 

скачать 7-Zip7-Zip 25.01

7-Zip - абсолютно бесплатный функциональный архиватор с высокой степенью сжатия и...

скачать WinRARWinRAR 7.13

WinRAR - мега популярный архиватор, умеющий обрабатывать практически любые форматы архивов...

скачать WinZipWinZip 27.0 build 15240

WinZip - мощная программа для работы как с Zip-файлами, так и с архивами других форматов....

скачать NanaZipNanaZip 5.0.1263.0

NanaZip — это современный архиватор для Windows, основанный на 7-Zip, с расширенной поддержкой...

скачать AnyToISOAnyToISO Lite 3.9.7

AnyToISO - инструмент для создания ISO-образа с данными из других архивных форматов, а также любых CD/DVD-дисков и папок на компьютере...

скачать Universal ExtractorUniversal Extractor 1.6.1.61

Universal Extractor - простая программа для извлечения данных из инсталляторов приложений,...

Отзывы о программе NanaZip

Admin

Отзывов о программе NanaZip 5.0.1263.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв