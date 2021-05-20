BADLAND для Android

Описание
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Оценка: 4.83/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.0.66 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский, Испанский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 5 396 | Статистика
Размер:62,58 Мб
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BADLAND – загадочное существо путешествует по мрачному лесу и пытается разгадать его тайну. Путешествие сопряжено со множеством опасностей, которые можно преодолеть с помощью волшебных эликсиров. Игра поддерживает уникальный многопользовательский режим, позволяющий играть на одном устройстве нескольким пользователям.

Особенности игры:

  • Более 100 уникальных уровней.
  • Многопользовательский режим с поддержкой до 4 игроков.
  • Редактор уровней для создания собственных приключений.
  • Завораживающая атмосфера и красивая графика.
  • Подходящее под стиль игры музыкальное сопровождение.
  • Интуитивно понятное управление и инновационный дизайн.
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Отзывы о программе BADLAND

vladossx про BADLAND 1.7088 для Android [08-01-2014]

www.youtube.com/watch?v=v0Yb8X94dgk Вот обзор этой игры.В описании под этим видео есть ссылка на рабочую версию игры
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макс про BADLAND 1.7071 для Android [03-12-2013]

начинает скачивать доп. файлы и сразу же выдает что нелья скачивать так как нет какой-то там покупки или что-то в этом роде..короче я не понял у меня не пошло..
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