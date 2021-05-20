BADLAND для Android
|Оценка:
|4.83/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.0.66 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Испанский
|Разработчик:
|Frogmind
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 5 396 | Статистика
|Размер:
|62,58 Мб
|СКАЧАТЬ
BADLAND – загадочное существо путешествует по мрачному лесу и пытается разгадать его тайну. Путешествие сопряжено со множеством опасностей, которые можно преодолеть с помощью волшебных эликсиров. Игра поддерживает уникальный многопользовательский режим, позволяющий играть на одном устройстве нескольким пользователям.
Особенности игры:
- Более 100 уникальных уровней.
- Многопользовательский режим с поддержкой до 4 игроков.
- Редактор уровней для создания собственных приключений.
- Завораживающая атмосфера и красивая графика.
- Подходящее под стиль игры музыкальное сопровождение.
- Интуитивно понятное управление и инновационный дизайн.
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Отзывы о программе BADLAND
vladossx про BADLAND 1.7088 для Android [08-01-2014]
www.youtube.com/watch?v=v0Yb8X94dgk Вот обзор этой игры.В описании под этим видео есть ссылка на рабочую версию игры
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макс про BADLAND 1.7071 для Android [03-12-2013]
начинает скачивать доп. файлы и сразу же выдает что нелья скачивать так как нет какой-то там покупки или что-то в этом роде..короче я не понял у меня не пошло..
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