ImBatch для Windows

ImBatch 6.4.0

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Описание ImBatch 6.4.0Описание   Скачать ImBatch 6.4.0СКАЧАТЬ (23,78 Мб) Скриншоты ImBatch 6.4.0Скриншоты (8)   Статистика ImBatch 6.4.0Статистика   Отзывы о ImBatch 6.4.0Отзывы (4)  
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4.67 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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ImBatch - отличный многофункциональный редактор изображений, позволяющий пакетно обрабатывать большое количество файлов. С помощью этого приложения для выбранных картинок можно настраивать цветовую гамму, обрезать их, добавлять водяные знаки, изменять размер, использовать различные эффекты и фильтры (вращение, размытие, закругление и др.), работать с тегами, конвертировать в другие форматы. Кроме того, при желании можно воспользоваться функцией публикации отредактированных изображений в социальной сети Facebook на своем аккаунте.

Список доступных для работы форматов файлов достаточно разнообразен, а именно: TIF, TIFF, FAX, G3N, G3F, XIF, GIF, JPG, JPEG, JPE, JIF, PCX, BMP, DIB, RLE, ICO, CUR, PNG, DCM, DIC, DICOM, WMF, EMF, TGA, TARGA, VDA, ICB, VST, PIX, PXM, PPM, PGM, PBM, WBMP, JP2, J2K, JPC, J2C, PS, EPS, PDF, DCX, CRW, CR2, NEF, RAW, PEF, RAF, X3F, BAY, ORF, SRF, MRW, DCR, SR2, PSD, IEV, ALL, WDP, HDP.
В целом, ImBatch достаточно удобный инструмент, который будет особенно полезен тем, кто занимается редактированием большого объема графических файлов, при этом утилита способна удовлетворить запросы самых взыскательных пользователей.

Основные возможности программы:

  • Пакетная обработка изображений.
  • Конвертирование файлов в различные графические форматы.
  • Изменение размера изображений.
  • Использование теней, закруглений и других эффектов для улучшения визуального отображения.
  • Обрезка изображений по заданному размеру.
  • Корректирование цветовых характеристик.
  • Редактирование EXIF-тэгов.
  • Возможность применения водяных знаков.
Что нового в ImBatch 6.4.0?
  • Исправлены проблемы с многопоточной обработкой.
  • Задание "Оптимизировать для Веб": Добавлена поддержка библиотеки mozjpeg.
  • Задание "АвтоОбрезка": добавлена обрезка по контуру.
  • Добавлена опция принудительного использования Adobe Acrobat (если он установлен) для открытия формата PDF.
  • Задание "Текстовый штамп": Улучшена отрисовка текста.
  • Задание "Задать фоновое изображение": Исправлено изменение информации о размерах изображения в окне предварительного просмотра.
  • Задание "Добавить выделение": Исправлено отображение элементов управления в окне превью.
  • Задание "Водяной знак": Исправлено изменение размеров элементов управления задания при изменении размеров окна.
  • Исправлено отображение размеров в окне превью для PDF-файла.
  • Исправлено применение мягкой тени на полупрозрачных пикселях.
  • Исправлены некоторые ошибки при закрытии программы и открытом задании.
  • Исправлена ошибка фильтрации списка файлов при пустом списке.
ImBatch
ImBatch
ImBatch
ImBatch
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 989
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе ImBatch

Юстас про ImBatch 5.8.1 [21-01-2018]

Прога простая, но зависает в конце конвертации из джипег в пдф. Удалил.
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AlexBrtn про ImBatch 4.7.1 [18-03-2016]

Очень хорошая программа! Справа вы создаёте список заданий (предварительный результат можно посмотреть сразу), слева список обрабатываемых фото.
В программе просто разобраться. У настроек есть всплывающие подсказки с подробным описанием.
Программа без "левых" доп. установок
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Евгений про ImBatch 4.7.0 [04-02-2016]

ПРога просто бомба, я правда использую в коммерческих целях, но купил её + общался с разработчиком и он добавил функционал под меня! Рекомендую
1 | | Ответить

Макс про ImBatch 3.7.2 [20-03-2015]

Прога отличная! По-настоящему бесплатная. Я сначала было напрягся - пишут бесплатная для некоммерческого использования, но никакого ограничения по функционалу не обнаружил. Никаких свои водяных знаков не ставит, просто работает и всё. При инсталляции никакой рекламы не устанавливает - редкость в наше время. Для пакетной обработки изображений, особенно для сложной, типа двух-трехступенчатой за один проход - то что доктор прописал!
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