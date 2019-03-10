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ImBatch 6.4.0
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4.67 из 5, всего оценок - 12
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- Рейтинг программы - 4.67 из 5
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ImBatch - отличный многофункциональный редактор изображений, позволяющий пакетно обрабатывать большое количество файлов. С помощью этого приложения для выбранных картинок можно настраивать цветовую гамму, обрезать их, добавлять водяные знаки, изменять размер, использовать различные эффекты и фильтры (вращение, размытие, закругление и др.), работать с тегами, конвертировать в другие форматы. Кроме того, при желании можно воспользоваться функцией публикации отредактированных изображений в социальной сети Facebook на своем аккаунте.
Список доступных для работы форматов файлов достаточно разнообразен, а именно: TIF, TIFF, FAX, G3N, G3F, XIF, GIF, JPG, JPEG, JPE, JIF, PCX, BMP, DIB, RLE, ICO, CUR, PNG, DCM, DIC, DICOM, WMF, EMF, TGA, TARGA, VDA, ICB, VST, PIX, PXM, PPM, PGM, PBM, WBMP, JP2, J2K, JPC, J2C, PS, EPS, PDF, DCX, CRW, CR2, NEF, RAW, PEF, RAF, X3F, BAY, ORF, SRF, MRW, DCR, SR2, PSD, IEV, ALL, WDP, HDP.
В целом, ImBatch достаточно удобный инструмент, который будет особенно полезен тем, кто занимается редактированием большого объема графических файлов, при этом утилита способна удовлетворить запросы самых взыскательных пользователей.
Основные возможности программы:
- Пакетная обработка изображений.
- Конвертирование файлов в различные графические форматы.
- Изменение размера изображений.
- Использование теней, закруглений и других эффектов для улучшения визуального отображения.
- Обрезка изображений по заданному размеру.
- Корректирование цветовых характеристик.
- Редактирование EXIF-тэгов.
- Возможность применения водяных знаков.
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|Что нового в ImBatch 6.4.0?
- Исправлены проблемы с многопоточной обработкой.
- Задание "Оптимизировать для Веб": Добавлена поддержка библиотеки mozjpeg.
- Задание "АвтоОбрезка": добавлена обрезка по контуру.
- Добавлена опция принудительного использования Adobe Acrobat (если он установлен) для открытия формата PDF.
- Задание "Текстовый штамп": Улучшена отрисовка текста.
- Задание "Задать фоновое изображение": Исправлено изменение информации о размерах изображения в окне предварительного просмотра.
- Задание "Добавить выделение": Исправлено отображение элементов управления в окне превью.
- Задание "Водяной знак": Исправлено изменение размеров элементов управления задания при изменении размеров окна.
- Исправлено отображение размеров в окне превью для PDF-файла.
- Исправлено применение мягкой тени на полупрозрачных пикселях.
- Исправлены некоторые ошибки при закрытии программы и открытом задании.
- Исправлена ошибка фильтрации списка файлов при пустом списке.
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Отзывы о программе ImBatch
Юстас про ImBatch 5.8.1 [21-01-2018]
Прога простая, но зависает в конце конвертации из джипег в пдф. Удалил.
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AlexBrtn про ImBatch 4.7.1 [18-03-2016]
Очень хорошая программа! Справа вы создаёте список заданий (предварительный результат можно посмотреть сразу), слева список обрабатываемых фото.
В программе просто разобраться. У настроек есть всплывающие подсказки с подробным описанием.
Программа без "левых" доп. установок
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Евгений про ImBatch 4.7.0 [04-02-2016]
ПРога просто бомба, я правда использую в коммерческих целях, но купил её + общался с разработчиком и он добавил функционал под меня! Рекомендую
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Макс про ImBatch 3.7.2 [20-03-2015]
Прога отличная! По-настоящему бесплатная. Я сначала было напрягся - пишут бесплатная для некоммерческого использования, но никакого ограничения по функционалу не обнаружил. Никаких свои водяных знаков не ставит, просто работает и всё. При инсталляции никакой рекламы не устанавливает - редкость в наше время. Для пакетной обработки изображений, особенно для сложной, типа двух-трехступенчатой за один проход - то что доктор прописал!
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