Iperius Backup для Windows

Iperius Backup 6.0.5 Free

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Описание Iperius Backup 6.0.5 FreeОписание   Скачать Iperius Backup 6.0.5 FreeСКАЧАТЬ (49,16 Мб) Скриншоты Iperius Backup 6.0.5 FreeСкриншоты (9)   Статистика Iperius Backup 6.0.5 FreeСтатистика   Отзывы о Iperius Backup 6.0.5 FreeОтзывы (3)  
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4.64 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.64 из 5
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Iperius Backup - программа резервного копирования и синхронизации данных. Этот инструмент позволяет проводит резервное копирование на любые носители информации, как NAS, внешние диски USB, носители RDX и компьютеры в сети. Включает в себя планировщик заданий и отправку электронного уведомления о проведенном копировании по электронной почте.

Поддерживает сжатие zip без ограничения в размере файлов, инкрементальный бэкап, аутентификацию в сети и запуск внешних скриптов и программ. Можно также активировать пробную версию, позволяющую резервное копирование на Стример (DAT, LTO и т.д...), облачное резервное копирование (SkyDrive, Dropbox, Google Диск), удаленное резервное копирование по FTP, резервное копирование баз данных и копирование Образа Диска (аварийное восстановление).

Основные характеристики Iperius Backup:

  • Резервное копирование на любое запоминающее устройство
  • Резервное копирование на NAS, RDX, внешние диски USB, компьютеры в сети
  • Полный, инкрементальный и дифференциальный бэкап
  • Автоматическое резервное копирование по расписанию
  • Сжатие zip без ограничения в размере, количестве файлов и длине пути.
  • Никакого ограничения в размере или производительности
  • Передовые фильтры для исключения файлов или папок
  • Автоматическая сетевая аутентификация
  • Запуск внешних скриптов и программ
  • Уведомления по электронной почте
  • Бесплатный портативный софт
  • Неограниченное количество заданий бэкапов
Iperius Backup
Iperius Backup
Iperius Backup
Iperius Backup
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 991
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
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Отзывы о программе Iperius Backup

Раф про Iperius Backup 5.4.3 Free [26-01-2018]

Не работает под Windows 7 :-(
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Caterina Frollo (Iperius в ответ Раф про Iperius Backup 5.5.0 Free [26-03-2018]

Iperius supports Windows 7 as well as XP, Vista, Windows 8, Windows 10, Server 2003, Server 2008, Server 2012, and Server 2016.
Discover Iperius Backup features and versioning:https://www.iperiusbackup.com/backup-software-windows.aspx#compare
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WTL про Iperius Backup 4.4.2 Free [05-11-2015]

Использую для записи на стример и чтения лент. Работает стабильно, с задачей справляется. Из многих опробованных эта самая простая и понятная.
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