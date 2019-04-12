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Iperius Backup 6.0.5 Free
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4.64 из 5, всего оценок - 11
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- Рейтинг программы - 4.64 из 5
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Iperius Backup - программа резервного копирования и синхронизации данных. Этот инструмент позволяет проводит резервное копирование на любые носители информации, как NAS, внешние диски USB, носители RDX и компьютеры в сети. Включает в себя планировщик заданий и отправку электронного уведомления о проведенном копировании по электронной почте.
Поддерживает сжатие zip без ограничения в размере файлов, инкрементальный бэкап, аутентификацию в сети и запуск внешних скриптов и программ. Можно также активировать пробную версию, позволяющую резервное копирование на Стример (DAT, LTO и т.д...), облачное резервное копирование (SkyDrive, Dropbox, Google Диск), удаленное резервное копирование по FTP, резервное копирование баз данных и копирование Образа Диска (аварийное восстановление).
Основные характеристики Iperius Backup:
- Резервное копирование на любое запоминающее устройство
- Резервное копирование на NAS, RDX, внешние диски USB, компьютеры в сети
- Полный, инкрементальный и дифференциальный бэкап
- Автоматическое резервное копирование по расписанию
- Сжатие zip без ограничения в размере, количестве файлов и длине пути.
- Никакого ограничения в размере или производительности
- Передовые фильтры для исключения файлов или папок
- Автоматическая сетевая аутентификация
- Запуск внешних скриптов и программ
- Уведомления по электронной почте
- Бесплатный портативный софт
- Неограниченное количество заданий бэкапов
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Отзывы о программе Iperius Backup
Раф про Iperius Backup 5.4.3 Free [26-01-2018]
Не работает под Windows 7 :-(
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Caterina Frollo (Iperius в ответ Раф про Iperius Backup 5.5.0 Free [26-03-2018]
Iperius supports Windows 7 as well as XP, Vista, Windows 8, Windows 10, Server 2003, Server 2008, Server 2012, and Server 2016.
Discover Iperius Backup features and versioning:https://www.iperiusbackup.com/backup-software-windows.aspx#compare
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WTL про Iperius Backup 4.4.2 Free [05-11-2015]
Использую для записи на стример и чтения лент. Работает стабильно, с задачей справляется. Из многих опробованных эта самая простая и понятная.
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