Hide Folder Ext для Windows

Hide Folder Ext 2.0

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Описание Hide Folder Ext 2.0Описание   Скачать Hide Folder Ext 2.0СКАЧАТЬ (3,91 Мб) Скриншоты Hide Folder Ext 2.0Скриншоты (4)   Статистика Hide Folder Ext 2.0Статистика   Отзывы о Hide Folder Ext 2.0Отзывы (0)  
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Hide Folder Ext - программа, позволяющая спрятать необходимые данные как жестком диске, так и на съемных носителях (флеш-карты, USB и др.), создавая невидимую папку с зашифрованным доступом. Этот инструмент изменяет структуру файловой системы таким образом, чтобы сделать папку невидимой на любом компьютере и любом внешнем носителе, даже там, где Hide Folder Ext не установлена. Увидеть спрятанную информацию, да и вообще определить наличие такой папки можно введя правильный пароль в самой программе.

Таким образом, эта утилита будет полезна для защиты файлов, в которых хранятся какие-либо важные данные. Интерфейс программы достаточно прост и удобен, создание невидимой папки сопровождается пошаговыми инструкциями, поэтому с освоением функционала приложения проблем возникнуть не должно.

Hide Folder Ext
Hide Folder Ext
Hide Folder Ext
Hide Folder Ext
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программынедоступна установка своего пароля
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 160
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных - другое
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Отзывы о программе Hide Folder Ext

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