Hide Folder Ext - программа, позволяющая спрятать необходимые данные как жестком диске, так и на съемных носителях (флеш-карты, USB и др.), создавая невидимую папку с зашифрованным доступом. Этот инструмент изменяет структуру файловой системы таким образом, чтобы сделать папку невидимой на любом компьютере и любом внешнем носителе, даже там, где Hide Folder Ext не установлена. Увидеть спрятанную информацию, да и вообще определить наличие такой папки можно введя правильный пароль в самой программе.

Таким образом, эта утилита будет полезна для защиты файлов, в которых хранятся какие-либо важные данные. Интерфейс программы достаточно прост и удобен, создание невидимой папки сопровождается пошаговыми инструкциями, поэтому с освоением функционала приложения проблем возникнуть не должно.