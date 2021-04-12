Advanced Diary для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.80/5 голосов - 5
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 500 руб.
Ограничение:30 дней
Версия:6.0.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Календари, органайзеры, напоминалки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 396 | Статистика
Размер:34,97 Мб
СКАЧАТЬ
Advanced Diary скриншот № 1
Advanced Diary скриншот № 2
Advanced Diary скриншот № 3
Advanced Diary скриншот № 4

Advanced Diary - функциональный электронный дневник для ведения ежедневных записей. Имеет простую и удобную структуру, которая позволяет легко ориентироваться и быстро находить нужные записи. Возможно создание перекрестных ссылок на другие документы в базе данных.

Возможности Advanced Diary:

  • Создание и ведение нескольких дневников одновременно, в одном файле.
  • Позволяет вести аудио и видео дневники.
  • Поддержка различных баз данных. Создание новой базы данных и переключение между файлами непосредственно во время работы.
  • Защита базы данных паролем.
  • Поддерживает два типа навигации: Календарь и Дерево документов. Для перехода на нужную запись достаточно выбрать дату на календаре либо выбрать документ в дереве документов.
  • Поддерживает RTF формат при работе с текстами: настройка шрифтов, форматирование абзацев, возможность вставлять картинки и таблицы, поддержка гиперссылок на страницы в Интренет, локальные файлы или другие записи в базе данных.
  • Поддерживается экспорт записей в RTF или HTML документы. Встроенная функция печати позволяет редактировать отчеты перед печатью и сохранять их в HTML или RTF файл.
  • Имеет возможность присоединения файлов к документам.
  • Имеет полную поддержку Dropbox.
Что нового в Advanced Diary 6.0.0.1?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
ТОП-сегодня раздела "Календари, органайзеры, напоминалки"
 

скачать Simple Sticky NotesSimple Sticky Notes 4.9.5

Simple Sticky Notes - очень удобный и эффективный менеджер закладок-напоминалок на экране Вашего дисплея...

скачать BIRTHDAY! millenniumBIRTHDAY! millennium 4.12

BIRTHDAY! millennium - приложение для создания напоминаний о различных событиях. Присутствует...

скачать Atomic Alarm ClockAtomic Alarm Clock 6.3

Atomic Alarm Clock - программа, с помощью которой можно изменить стандартные часы в системном трее и расширить их функциональность...

скачать DesktopNoteOKDesktopNoteOK 2.77

Небольшая портативная утилита, которая предназначена для создания коротких текстовых...

скачать Вечный календарьВечный календарь 2.54

Вечный календарь - в программе реализован алгоритм, позволяющий получать данные о любом...

скачать Ultimate CalendarUltimate Calendar 1.8.1.1 (Update 1)

Ultimate Calendar - навороченный календарь с разнообразными настройками и возможностями для...

Отзывы о программе Advanced Diary

Аль Манах про Advanced Diary 5.0.2 [20-07-2019]

А что, в 2019-м 30$ равны 500 рублям?
2 | 2 | Ответить

Денис про Advanced Diary 4.0.1 [21-02-2016]

То что надо
Давно искал что-нибудь типа офлайн блога)
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв