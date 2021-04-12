Advanced Diary - функциональный электронный дневник для ведения ежедневных записей. Имеет простую и удобную структуру, которая позволяет легко ориентироваться и быстро находить нужные записи. Возможно создание перекрестных ссылок на другие документы в базе данных.

Возможности Advanced Diary: