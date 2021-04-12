Advanced Diary для Windows
|Оценка:
|3.80/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 500 руб.
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|6.0.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|CSoftLab
|Категория:
|Календари, органайзеры, напоминалки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 396 | Статистика
|Размер:
|34,97 Мб
|СКАЧАТЬ
Advanced Diary - функциональный электронный дневник для ведения ежедневных записей. Имеет простую и удобную структуру, которая позволяет легко ориентироваться и быстро находить нужные записи. Возможно создание перекрестных ссылок на другие документы в базе данных.
Возможности Advanced Diary:
- Создание и ведение нескольких дневников одновременно, в одном файле.
- Позволяет вести аудио и видео дневники.
- Поддержка различных баз данных. Создание новой базы данных и переключение между файлами непосредственно во время работы.
- Защита базы данных паролем.
- Поддерживает два типа навигации: Календарь и Дерево документов. Для перехода на нужную запись достаточно выбрать дату на календаре либо выбрать документ в дереве документов.
- Поддерживает RTF формат при работе с текстами: настройка шрифтов, форматирование абзацев, возможность вставлять картинки и таблицы, поддержка гиперссылок на страницы в Интренет, локальные файлы или другие записи в базе данных.
- Поддерживается экспорт записей в RTF или HTML документы. Встроенная функция печати позволяет редактировать отчеты перед печатью и сохранять их в HTML или RTF файл.
- Имеет возможность присоединения файлов к документам.
- Имеет полную поддержку Dropbox.
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Advanced Diary
Аль Манах про Advanced Diary 5.0.2 [20-07-2019]
Денис про Advanced Diary 4.0.1 [21-02-2016]
То что надо
Давно искал что-нибудь типа офлайн блога)
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