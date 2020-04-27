SoftPerfect RAM Disk для Windows

SoftPerfect RAM Disk 4.1

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Описание SoftPerfect RAM Disk 4.1Описание   Скачать SoftPerfect RAM Disk 4.1СКАЧАТЬ (4,39 Мб) Скриншоты SoftPerfect RAM Disk 4.1Скриншоты (3)   Статистика SoftPerfect RAM Disk 4.1Статистика   Отзывы о SoftPerfect RAM Disk 4.1Отзывы (8)  
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4.00 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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SoftPerfect RAM Disk - весьма полезная и удобная программа для создания виртуального диска в оперативной памяти компьютера. Скорость работы оперативной памяти всегда намного больше скорости обычного жесткого диска, поэтому для получения наилучших показателей скорости удобно хранить временные файлы именно в оперативной памяти, а не на винчестере. Если в системе присутствует хотя бы 1 Гб оперативной памяти, то можно смело ее часть выделить под виртуальный накопитель, т.к. в основном при работе ПК вся память не используется. Количество создаваемых виртуальных дисков может быть ограничено только объемом свободной оперативной памяти.

Использование SoftPerfect RAM Disk выгодно, т.к. и дает несколько преимуществ по сравнению с обычной системой:

  • Существенное увеличение скорости работы компьютера.
  • Снижение фрагментации файловой системы из-за отсутствия временных файлов на жестком диске.
  • Увеличение срока службы винчестера при уменьшении циклов записи и чтения.
  • Уменьшение замусорености жесткого диска временными файлами.
  • Уменьшение шумовых эффектов вследствие меньшей работы HDD.
SoftPerfect RAM Disk
SoftPerfect RAM Disk
SoftPerfect RAM Disk
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.00
Ограничение в работе программы30 дневный пробный период
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 20 591
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОперативная память
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Отзывы о программе SoftPerfect RAM Disk

ANDiv про SoftPerfect RAM Disk 4.0.8 [27-10-2018]

Для размещения временных файлов SQL самое то. Прирост на операциях записи - выросли
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M про SoftPerfect RAM Disk 4.0.6 [07-08-2018]

К сожалению программа стала платной.
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Сергей про SoftPerfect RAM Disk 4.0.4 [31-01-2018]

Может что не так делал но после перезагрузки, ram диск остается а вот данные в нем нет, папка с кешем от браузера просто стирается с ram диска после перезагрузки. В итоге для создания ram диска использовал другую программа, где содержимое ram диска записывается на диск обычный во время перезагрузки а после загрузки восстанавливает все содержимое обратно, жаль только что там ограничение на бесплатной версии всего один гигабайт на большее нужно купить прогу.
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SaPoG про SoftPerfect RAM Disk 4.0.1 [24-02-2017]

Рам диски были полезны когда скорость хардов была 30-40 мб/с. Нынче если только для продолжительности жизни SSD перенести кеша на такой диск.
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вл про SoftPerfect RAM Disk 4.0.1 [24-02-2017]

полнейшая чепуха и разводилово. чем только не тестировал - никаких приростов скорости не обнаружил. и диск ни капли не разгружается.
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