Герои Камелота – Камелот захвачен Черным Рыцарем и его ордами нежити. Королю Артуру и Мерлину необходима помощь рыцарей или союзников-друидов, что бы освободить земли Британии от захватчиков.

Соберите свой отряд в этой красочной карточной стратегии и отправляйтесь в битву с драконами и демонами.Объединяйтесь с другими игроками в могучие гильдии, сражайтесь с соперниками в режиме PvP, наградой победителю будут уникальные награды. Союзники могут предоставлять своих героев для сражений, а их помощь будет неоценимой во время рейдов на боссов в подземелье Камелота.

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