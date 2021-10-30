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Герои Камелота для Android

Описание
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Оценка: 3.76/5 голосов - 13
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.4.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Карточные - Стратегии
Загрузок (сегодня/всего):0 / 9 096 | Статистика
Размер:81,59 Мб
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Герои Камелота скриншот № 2
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Герои Камелота – Камелот захвачен Черным Рыцарем и его ордами нежити. Королю Артуру и Мерлину необходима помощь рыцарей или союзников-друидов, что бы освободить земли Британии от захватчиков.

Соберите свой отряд в этой красочной карточной стратегии и отправляйтесь в битву с драконами и демонами.Объединяйтесь с другими игроками в могучие гильдии, сражайтесь с соперниками в режиме PvP, наградой победителю будут уникальные награды. Союзники могут предоставлять своих героев для сражений, а их помощь будет неоценимой во время рейдов на боссов в подземелье Камелота.

Приложение требует постоянного подключения к Internet.

Что нового в Герои Камелота 9.4.7?
  • Исправлены проблемы с навыками
  • Оптимизировано приключенческое событие Святого Грааля
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Отзывы о программе Герои Камелота

Артём про Герои Камелота 5.5.0 для Android [24-10-2016]

Уже вышла версия 6,добавьте её пожалуйста скорее
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dima про Герои Камелота 3.5.3 для Android [27-11-2014]

Очень хорошая игра интересная и качаю только у вас на портале .обновление уже есть за 26 ноября.обновите пожалуйста скорей
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Аноним про Герои Камелота 3.4.1 для Android [04-10-2014]

Дорогие разработчики:я эту игру оыениваю на три, было бы пять, но:во первых:арены,там оочень сложно, сортируйте пожалуйста игроков, чтобы можно было спокойно их бить например:с колодой А сортируйте другими колодами А.во вторых:чат, в чате мног нецензкрной брани, пусть там будут модераторы, там очень много матерятся, много негатива, некоторые умудряются, извините за выражение, устроить такой "срач", что голова болит, а вить там есть дети!! Пожалуйста, выпуститеобновление где будут решены эти проблемы, давайте помогать друг другу:)
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