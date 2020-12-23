Pou - забавное приложение, после установки которого в вашем Android-устройстве поселится довольно необычный, но в то же время симпатичный питомец. По типу известного Тамагочи, ему требуется уделять время, чтобы кормить, мыть и убирать за ним, одевать и украшать его жилище, играть с ним, следить за его здоровьем и настроением.

Как и любой растущий организм, его следует кормить полезными продуктами, например овощами и фруктами, и избегать вредных (пицца, гамбургеры и прочий фаст-фуд). По мере роста питомца будет открываться доступ к новым продуктам, аксессуарам и т.п.