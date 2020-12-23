Pou для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.81 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 261 | Статистика
Размер:22,13 Мб
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Pou - забавное приложение, после установки которого в вашем Android-устройстве поселится довольно необычный, но в то же время симпатичный питомец. По типу известного Тамагочи, ему требуется уделять время, чтобы кормить, мыть и убирать за ним, одевать и украшать его жилище, играть с ним, следить за его здоровьем и настроением.

Как и любой растущий организм, его следует кормить полезными продуктами, например овощами и фруктами, и избегать вредных (пицца, гамбургеры и прочий фаст-фуд). По мере роста питомца будет открываться доступ к новым продуктам, аксессуарам и т.п.

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Отзывы о программе Pou

Ангелина про Pou 1.4.53 для Android [09-08-2014]

Месяц назад скачала вломанный поу, но немного поиграла и стало неинтересно( Лучше качать обычного поу и будет интересно играть:)Надо копить деньги и у тебя есть цель накопить на что-то)))
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