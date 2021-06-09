Пазлы-картинки Jigty - приложение для Android, представляющее собой сборник разнообразных пазлов, которые придутся по душе как детям, так и взрослым. Каждый из фрагментов пазла имеет уникальную форму, присутствует возможность вращения элементов, имеются подсказки. Для удобства использования все пазлы сгруппированы по темам.

Особенности игры: