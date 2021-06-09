Пазлы Jigty для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.0.146 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 276 | Статистика
Размер:57,82 Мб
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Пазлы Jigty скриншот № 2
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Пазлы Jigty скриншот № 4

Пазлы-картинки Jigty - приложение для Android, представляющее собой сборник разнообразных пазлов, которые придутся по душе как детям, так и взрослым. Каждый из фрагментов пазла имеет уникальную форму, присутствует возможность вращения элементов, имеются подсказки. Для удобства использования все пазлы сгруппированы по темам.

Особенности игры:

  • Простой и понятный интерфейс.
  • Разные уровни сложности.
  • Большое количество изображений.
  • Соревнуйтесь с другими игроками в турнирах. 
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