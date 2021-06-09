Пазлы Jigty для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.0.146 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Outfit7
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 276 | Статистика
|Размер:
|57,82 Мб
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Пазлы-картинки Jigty - приложение для Android, представляющее собой сборник разнообразных пазлов, которые придутся по душе как детям, так и взрослым. Каждый из фрагментов пазла имеет уникальную форму, присутствует возможность вращения элементов, имеются подсказки. Для удобства использования все пазлы сгруппированы по темам.
Особенности игры:
- Простой и понятный интерфейс.
- Разные уровни сложности.
- Большое количество изображений.
- Соревнуйтесь с другими игроками в турнирах.
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