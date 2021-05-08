Крокодильчик Свомпи 2 для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Disney
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 199 | Статистика
|Размер:
|99,44 Мб
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Крокодильчик Свомпи 2 - помогите крокодильчику Свомпи принять душ, подведя к его ванной комнате воду. В игре множество уровней, на которых вас ждет большое количество подарков и сюрпризов. Хорошим бонусом на каждом уровне будут резиновые уточки, любимые игрушки Свомпи.
Кроме Свомпи вы познакомитесь с его подругой Элли и извечным противником Крэнки. Специальный режим испытаний позволит проходить старые уровни с новыми условиями. Например, нужно не собирать уточек, не использовать рычаги и переключатели или успеть пройти уровень за строго отведенное время.
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