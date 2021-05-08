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Крокодильчик Свомпи 2 для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 199 | Статистика
Размер:99,44 Мб
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Крокодильчик Свомпи 2 скриншот № 2
Крокодильчик Свомпи 2 скриншот № 3
Крокодильчик Свомпи 2 скриншот № 4

Крокодильчик Свомпи 2 - помогите крокодильчику Свомпи принять душ, подведя к его ванной комнате воду. В игре множество уровней, на которых вас ждет большое количество подарков и сюрпризов. Хорошим бонусом на каждом уровне будут резиновые уточки, любимые игрушки Свомпи.

Кроме Свомпи вы познакомитесь с его подругой Элли и извечным противником Крэнки. Специальный режим испытаний позволит проходить старые уровни с новыми условиями. Например, нужно не собирать уточек, не использовать рычаги и переключатели или успеть пройти уровень за строго отведенное время.

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