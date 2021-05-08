Крокодильчик Свомпи 2 - помогите крокодильчику Свомпи принять душ, подведя к его ванной комнате воду. В игре множество уровней, на которых вас ждет большое количество подарков и сюрпризов. Хорошим бонусом на каждом уровне будут резиновые уточки, любимые игрушки Свомпи.

Кроме Свомпи вы познакомитесь с его подругой Элли и извечным противником Крэнки. Специальный режим испытаний позволит проходить старые уровни с новыми условиями. Например, нужно не собирать уточек, не использовать рычаги и переключатели или успеть пройти уровень за строго отведенное время.