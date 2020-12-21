Motorsport Manager Racing для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2020.6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Playsport Games
|Категория:
|Гонки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|60,18 Мб
|СКАЧАТЬ
Motorsport Manager Racing - крутая гоночная стратегия, в которой можно участвовать в захватывающих сетевых гонках на 10 игроков. Создавайте собственную команду по автоспорту, нанимая пилотов и конструируя детали болидов, а затем состязайтесь с реальными менеджерами со всего мира в совместных гонках на 10 игроков.
Присутствует возможность нанять самых именитых пилотов со всего мира, как например Жан-Эрик Вернь и Себастьен Буэми, а также доступны легендарные бренды автоспорта — Porsche, Mercedes, Audi. В игре можно нанять каждого из пилотов Formula E сезона 2019−20, а знаменитый болид Formula E 2-го поколения доступен бесплатно.
Приложение обладает детализированной 3D графикой, а также предлагает еженедельные соревнования, за победу в которых можно получить массу ценных призов. Пользователю доступен широкий спектр настроек гоночных автомобилей с возможностью их апгрейда, а также увлекательный режим карьеры, где можно создать сильнейшую гоночную команду в истории.
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