Классическая Косынка - классический пасьянс Косынка (Клондайк) для мобильных устройств на базе Android, выполненный в стиле, привычном многим пользователям Windows. Пасьянс выглядит один в один как оригинальная Косынка на настольном компьютере. Присутствует возможность смены рубашки карт, выбор системы подсчета очков, автоходы, анимация ходов, полноэкранный режим, автоповорот экрана и пр.

Основные возможности приложения Классическая Косынка: