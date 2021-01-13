Классическая Косынка для Android
|Оценка:
|3.10/5 голосов - 70
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Alexei Garbuzenko
|Категория:
|Карточные
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 14 067 | Статистика
|Размер:
|1,68 Мб
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Классическая Косынка - классический пасьянс Косынка (Клондайк) для мобильных устройств на базе Android, выполненный в стиле, привычном многим пользователям Windows. Пасьянс выглядит один в один как оригинальная Косынка на настольном компьютере. Присутствует возможность смены рубашки карт, выбор системы подсчета очков, автоходы, анимация ходов, полноэкранный режим, автоповорот экрана и пр.
Основные возможности приложения Классическая Косынка:
- маленький и быстрый;
- нет надуманных функций, странных картинок карт - только 11 оригинальных обложек карт и 1 современная;
- сдача по одной или три карты, игра на время, стандартный подсчет очков и игра на деньги;
- двойное касание переносит карту к тузам;
- прыгающие карты при победе;
- возврат хода по кнопке Back или пункту меню;
- автоматический сбор карт;
- поддержка DPAD для управления с клавиатуры, на TV приставках и других устройствах.
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