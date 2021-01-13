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Классическая Косынка для Android

Описание
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Оценка: 3.10/5 голосов - 70
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Карточные
Загрузок (сегодня/всего):2 / 14 067 | Статистика
Размер:1,68 Мб
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Классическая Косынка - классический пасьянс Косынка (Клондайк) для мобильных устройств на базе Android, выполненный в стиле, привычном многим пользователям Windows. Пасьянс выглядит один в один как оригинальная Косынка на настольном компьютере. Присутствует возможность смены рубашки карт, выбор системы подсчета очков, автоходы, анимация ходов, полноэкранный режим, автоповорот экрана и пр.

Основные возможности приложения Классическая Косынка:

  • маленький и быстрый;
  • нет надуманных функций, странных картинок карт - только 11 оригинальных обложек карт и 1 современная;
  • сдача по одной или три карты, игра на время, стандартный подсчет очков и игра на деньги;
  • двойное касание переносит карту к тузам;
  • прыгающие карты при победе;
  • возврат хода по кнопке Back или пункту меню;
  • автоматический сбор карт;
  • поддержка DPAD для управления с клавиатуры, на TV приставках и других устройствах.
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