Пасьянс Косынка для Android
Пасьянс Косынка - классический пасьянс Косынка (Klondike Solitaire) для Android-смартфонов и планшетов, в котором необходимо разложить карты по мастям в порядке от туза до короля в четыре стопки. В игре присутствует множество настроек, начиная от выбора подсчёта очков (обычный, Вегас, Вегас накопительный) и заканчивая режимом работы отмены хода (от последнего до бесконечного) и поддержкой версии для левшей. За каждый успешно разложенный пасьянс вы получите раритетную карту в свою коллекцию.
Ключевые особенности приложения Пасьянс Косынка:
- Потрясающая HD графика.
- Поддержка вертикальной и горизонтальной ориентации экрана.
- Богатый выбор фонов и рубашек.
- Режим для левшей.
- Автоматическое сохранение и загрузка неоконченных партий.
- Несколько систем подсчёт очков (обычный, Вегас, Вегас накопительный).
- Возможность устанавливать степень "затёртости" карт.
- Регулировка отмены хода (последний ход, бесконечная, 3, 5 и 10 раз за игру).
- Выбор количества числа проходов колоды.
- Элемент коллекционирования: за победы вам будут давать особые карты.
- Поддержка смартфонов и планшетов.
- Рейтинг игроков Google Play.
- Улучшения безопасности
|Оценка:
|4.14/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.37 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Elvista Media Solutions
|Категория:
|Карточные
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 6 906 | Статистика
|Размер:
|52,1 Мб
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Отзывы о программе Пасьянс Косынка
Николай. про Пасьянс Косынка 1.3.6 [13-12-2020]
Отличные эффекты!
Оформление супер!
Наростающая сложность.
Не оплачивая допы, позволяет играть на высоком уровне.
Пока для меня самая лучшая косынка, из тех что пробовал.
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