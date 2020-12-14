Пасьянс Косынка - классический пасьянс Косынка (Klondike Solitaire) для Android-смартфонов и планшетов, в котором необходимо разложить карты по мастям в порядке от туза до короля в четыре стопки. В игре присутствует множество настроек, начиная от выбора подсчёта очков (обычный, Вегас, Вегас накопительный) и заканчивая режимом работы отмены хода (от последнего до бесконечного) и поддержкой версии для левшей. За каждый успешно разложенный пасьянс вы получите раритетную карту в свою коллекцию.

Ключевые особенности приложения Пасьянс Косынка: