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Пасьянс Косынка для Android

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Пасьянс Косынка - классический пасьянс Косынка (Klondike Solitaire) для Android-смартфонов и планшетов, в котором необходимо разложить карты по мастям в порядке от туза до короля в четыре стопки. В игре присутствует множество настроек, начиная от выбора подсчёта очков (обычный, Вегас, Вегас накопительный) и заканчивая режимом работы отмены хода (от последнего до бесконечного) и поддержкой версии для левшей. За каждый успешно разложенный пасьянс вы получите раритетную карту в свою коллекцию.

Ключевые особенности приложения Пасьянс Косынка:

  • Потрясающая HD графика.
  • Поддержка вертикальной и горизонтальной ориентации экрана.
  • Богатый выбор фонов и рубашек.
  • Режим для левшей.
  • Автоматическое сохранение и загрузка неоконченных партий.
  • Несколько систем подсчёт очков (обычный, Вегас, Вегас накопительный).
  • Возможность устанавливать степень "затёртости" карт.
  • Регулировка отмены хода (последний ход, бесконечная, 3, 5 и 10 раз за игру).
  • Выбор количества числа проходов колоды.
  • Элемент коллекционирования: за победы вам будут давать особые карты.
  • Поддержка смартфонов и планшетов.
  • Рейтинг игроков Google Play.
Что нового в Пасьянс Косынка 1.6.37?
  • Улучшения безопасности
Оценка: 4.14/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.37 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Карточные
Загрузок (сегодня/всего):0 / 6 906 | Статистика
Размер:52,1 Мб
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Отзывы о программе Пасьянс Косынка

Николай. про Пасьянс Косынка 1.3.6 [13-12-2020]

Отличные эффекты!
Оформление супер!
Наростающая сложность.
Не оплачивая допы, позволяет играть на высоком уровне.
Пока для меня самая лучшая косынка, из тех что пробовал.
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