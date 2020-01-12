FoxMail для Windows

FoxMail 7.2.15.65

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание FoxMail 7.2.15.65Описание   Скачать FoxMail 7.2.15.65СКАЧАТЬ (43,14 Мб) Скриншоты FoxMail 7.2.15.65Скриншоты (8)   Статистика FoxMail 7.2.15.65Статистика   Отзывы о FoxMail 7.2.15.65Отзывы (55)  
Оцените программу!
4.65 из 5, всего оценок - 71
  • Рейтинг программы - 4.65 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

FoxMail - почтовая программа по возможностям сравнимая с The Bat!, но бесплатная и с полной поддержкой HTML. Говоря о примерно одинаковых возможностях, подразумевается прежде всего допустимость применения в письмах макросов и настраиваемых шаблонов, диспетчер писем для их просмотра прямо на сервере с возможностью удаления ненужных, поддержку фактически неограниченного числа почтовых ящиков, установку пароля на вход в почтовый ящик, а также разнообразные хорошо настраиваемые правила сортировки почты.

Полная поддержка HTML - это возможность не только читать полученную HTML-почту, но и создание HTML-писем с помощью встроенного редактора, допускающего, кроме обычных для подобных редакторов возможностей, еще и создание графической подписи.

Имеется опция, позволяющая отправлять почту непосредственно адресату, минуя свой почтовый сервер, а также возможность удобной работы с почтой Hotmail. Кроме этого, иногда может оказаться полезной опция Web Address Book - размещение адресной книги на веб-сервере с разрешением доступа к ней другим пользователей. Могут пригодиться и такие возможности, как отправка SMS-сообщений на мобильные телефоны, допустимость приема почты с разных POP-эккаунтов в один почтовый ящик, а также интеграция программы в MS Word. Наконец, совсем неплохо и то, что FoxMail, несмотря на многообразие доступных функций, является компактной программой.

По умолчанию язык интерфейса FoxMail - китайский. Для его переключения на английский необходимо после инсталляции программы удалить из папки, куда установлена программа, файл Chinese.lgb.

FoxMail
FoxMail
FoxMail
FoxMail
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 44 818
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКлиенты
ТОП-сегодня раздела "Клиенты"
 

Mozilla Thunderbird 68.4.1

Mozilla Thunderbird - достаточно мощный бесплатный почтовый клиент, который позволяет максимально эффективно работать с электронной почтой. Встроенный HTML редактор

Gpg4win 3.1.2

Gpg4win - бесплатный набор инструментов, предназначенных для шифрования файлов и электронных сообщений. В состав пакета входят следующие компоненты: ядро программы,

The Bat! Home 9.0.6

The Bat! - удобный и мощный почтовый клиент. The Bat! позволяет работать с неограниченным количеством почтовых ящиков (протоколы IMAP4, POP3, APOP и SMTP), имеет

SeaMonkey 2.49.5

SeaMonkey - интегрированный набор инструментов для работы во всемирной сети Интернет. Включает в себя браузер, почтовый клиент, модуль чтения новостей, HTML редактор

Work with clients 5.0

Work with clients - простая и функциональная CRM-система, которая служит для учета организаций-клиентов предприятия. Программа позволяет организовать работу с

FoxMail 7.2.12.322

FoxMail - почтовая программа по возможностям сравнимая с The Bat!, но бесплатная и с полной поддержкой HTML

скачать Adguard

Отзывы о программе FoxMail

Антон про FoxMail 7.2.9.156 [16-04-2019]

или может кто подскажет такую прогу? Outlooк, бад пробовал нет такой функции.
2 | 2 | Ответить

Антон про FoxMail 7.2.9.156 [16-04-2019]

Народ, через нее можно сделать так, что после отправки письма на др ящик у меня автоматом удалялось это письмо?
2 | 2 | Ответить

Юлия про FoxMail 7.2.9.116 [08-12-2018]

Как добавить уже существующую почту со всеми сообщениями, на другой компьютер..?
2 | 2 | Ответить

Александр в ответ Юлия про FoxMail 7.2.9.116 []

Просто скопируйте всю папку с установленной программой.
Я так на рабочем компе переносил неоднократно - программа работает даже без установки отлично.
2 | 5 | Ответить

Юрий про FoxMail 7.2.9.115 [26-12-2017]

Ну почему инсталятор на китайском та епт)??
2 | 10 | Ответить

Андрей про FoxMail 7.2.9.88 [12-11-2017]

Давно пользуюсь это программой, меня вполне устраивает.
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (55) / Добавить отзыв
 