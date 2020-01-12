FoxMail - почтовая программа по возможностям сравнимая с The Bat!, но бесплатная и с полной поддержкой HTML. Говоря о примерно одинаковых возможностях, подразумевается прежде всего допустимость применения в письмах макросов и настраиваемых шаблонов, диспетчер писем для их просмотра прямо на сервере с возможностью удаления ненужных, поддержку фактически неограниченного числа почтовых ящиков, установку пароля на вход в почтовый ящик, а также разнообразные хорошо настраиваемые правила сортировки почты.

Полная поддержка HTML - это возможность не только читать полученную HTML-почту, но и создание HTML-писем с помощью встроенного редактора, допускающего, кроме обычных для подобных редакторов возможностей, еще и создание графической подписи.

Имеется опция, позволяющая отправлять почту непосредственно адресату, минуя свой почтовый сервер, а также возможность удобной работы с почтой Hotmail. Кроме этого, иногда может оказаться полезной опция Web Address Book - размещение адресной книги на веб-сервере с разрешением доступа к ней другим пользователей. Могут пригодиться и такие возможности, как отправка SMS-сообщений на мобильные телефоны, допустимость приема почты с разных POP-эккаунтов в один почтовый ящик, а также интеграция программы в MS Word. Наконец, совсем неплохо и то, что FoxMail, несмотря на многообразие доступных функций, является компактной программой.

По умолчанию язык интерфейса FoxMail - китайский. Для его переключения на английский необходимо после инсталляции программы удалить из папки, куда установлена программа, файл Chinese.lgb.