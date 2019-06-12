Directory Opus - достаточно мощный и удобный в использовании файловый менеджер, обеспечивающий все основные операции с файлами. Нельзя сказать, что возможности менеджера отличаются чем-то особенным по сравнению с аналогичными программами. Да и сами разработчики указывают, что Directory Opus был задуман главным образом как замена стандартного проводника Windows.

Таким образом, это приложение облегчит работу с файлами, сделав ее более удобной и комфортной. Directory Opus поддерживает работу с архивами, обеспечивает доступ к FTP, обрабатывает музыкальные файлы и графические изображения, синхронизируется с облачным хранилищем OneDrive, а также многое другое.

Для более удобного использования интерфейс программы выполнен в виде проводника Windows, но с двухоконным отображением, что понравится как консервативным пользователям, так и более продвинутым. Меню полностью настраивается, есть в наличии наборы дополнительных панелей и горячих клавиш.